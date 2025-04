Ana Guiomar não esconde o entusiasmo com momento marcante: «É uma grande maluquice»

Ana Guiomar partilha novo look. E, este comentário vai surpreende-lo

Ana Guiomar não conteve o entusiasmo e recorreu às redes sociais no passado dia 20 de abril para partilhar com os fãs a chegada de um novo desafio profissional. A atriz anunciou a estreia de “Vai Direto”, um projeto que promete surpreender pela irreverência e boa disposição.

Na publicação, Ana Guiomar partilhou várias fotografias dos bastidores e do elenco, revelando o espírito descontraído e divertido que marca esta nova produção da TVI. A acompanhar as imagens, a atriz escreveu com o humor que lhe é característico:

«Estreamos AMANHÃ o “Vai Direto” na @tvioficial! O que é isso?! É uma grande maluquice com um elenco (de bravura, coragem e loucura), acima da média. E o autor @r0bert0pereira também não é melhor ao nível da loucura… Amanhã às 22.00H. Desejem-nos muita 💩, vão lá espreitar e digam-nos o que acham».

Veja a partilha, aqui:

"Vai direto", que estreia hoje, 21 de abril de 2025, na TVI é uma sitcom que conta a história de José́ Alberto Martins, um autarca pouco sério (“trafulha”), que se encontra a aguardar julgamento, depois de ter sido investigado pelos supostos crimes de corrupção passiva, trafico de influências, branqueamento de capitais, etc.

Antes de José Alberto ser apanhado pela Justiça, tomou uma decisão da qual se arrepende todos os dias: passou o dinheiro que conseguiu que não fosse confiscado para a conta da sua esposa, Isabel. O resto dos seus bens foram arrestados preventivamente para garantia.

Assim, e não havendo outra hipótese, a família terá de se mudar para casa de Paula (irmã de Isabel, que sonha um dia ter uma Pet Reiki Shop, mas que, entretanto, para treinar, faz Reiki em casa a humanos), sem que esta esteja à espera.

Isabel é uma mulher que nunca fez nada na vida e sempre dependeu do marido. Achou-se sempre uma primeira-dama, e José Alberto sempre lhe proporcionou pequenos luxos. Acontece que, neste momento, passou ela a ser a “dona do dinheiro”, o que faz com que as relações de poder estejam a mudar lá em casa.

Mesmo enfurecido e percebendo que a mulher não para de gastar o pouco dinheiro que têm, José́ Alberto não tem outro remedio senão aguentar, até um dia ser declarado inocente e poder voltar a ter a sua vida, os seus bens e os seus hábitos.

Até porque Sofia, a sua jovem secretária e amante (de longo prazo), que durante anos teve conhecimento de todas as suas vigarices, não está disposta a baixar o nível de vida que o amante lhe proporcionava, nem que para isso tenha de contar tudo aquilo que sabe do ex-autarca aos jornais e à Justiça.

É neste sufoco que vive o nosso protagonista... e quem acaba por sofrer por tabela é o seu advogado, Bernardo Batista, um jovem que não deve muito à inteligência, mas que é filho do falecido advogado de toda a vida de José Alberto. Bernardo é quem está responsável por preparar a defesa de José Alberto, o que parece só piorar ainda mais a vida de José Alberto.

Podia despedi-lo? Podia. Não fosse a sua mulher ser contra. Até porque um jovem bem parecido como Bernardo é tudo aquilo que uma mulher na sua idade, e carente de amor, necessita nesta fase da sua vida.

E ainda há a filha: Diana. Uma jornalista sempre em busca da verdade. Ou seja, tudo aquilo que José Alberto abomina.

Todavia, após o escândalo público da investigação do pai, tudo muda. Diana é demitida do jornal onde trabalha, e José Alberto, passa assim, a ter um plano para ela: seguir as suas pisadas na vida política, enquanto limpa a sua imagem na opinião pública.

A juntar a tudo isto, temos Evandro, um construtor/trolha brasileiro, que está há um tempão (e ainda vai continuar) a remodelar a casa de banho da casa de Paula, obra essa que parece não ter fim.

Ou seja, a vida de José Alberto tem tudo para correr... mal.

«Vai» direto é, assim, uma série de comédia de situação que aborda todos os temas comuns à vida em família, tendo, todavia, a intenção de brincar com os pequenos/grandes defeitos dos portugueses e com as manobras de Poder tão à portuguesa, não havendo, no entanto, a mínima(!) intenção de retratar casos específicos. Apenas abordar os temas da atualidade e cumprir o desígnio de uma boa sitcom: entreter e fazer rir.

Esta série conta com atores como Ana Guiomar, Carlos M Cunha, Silvia Rizzo, Filipe Vargas, Joana Pais de Brito, Ines Faria e Bruno Cabrerizzo.

Não pode perder na sua TVI.