Ana Guiomar surpreende ao passear com alguém especial num dos locais mais visitados deste Natal

Ana Guiomar, de 37 anos, prepara-se para um novo e exigente desafio profissional. A atriz integra o elenco da próxima novela da TVI, «Amor à Prova», onde dará vida à personagem Amália, assinalando uma fase de renovação na sua carreira e prometendo trazer novas emoções e intensidade ao pequeno ecrã.

Mas não foi apenas a carreira que trouxe novidades para Ana Guiomar neste período festivo. Este Natal, a atriz encantou os seguidores ao apresentar o mais recente membro da família, um chihuahua castanho que chegou para trazer ainda mais ternura ao seu lar e, claro, derreter corações nas redes sociais. Embora não tenha revelado muitos detalhes sobre o nome ou a história do pequeno animal, a publicação transbordou carinho, gerando uma enorme onda de comentários de fãs aplaudindo a chegada do novo amigo peludo.

No domingo, 28 de dezembro, Ana Guiomar voltou a surpreender ao surgir no Wonderland Lisboa, num passeio animado com a sua nova mascote, que é pequena o suficiente para ser transportada dentro de uma mala. Com entusiasmo e bom humor, a atriz partilhou algumas aprendizagens desta nova experiência:

«Duas patetas no @wonderlandlisboa, que é super #petfriendly amei. Coisas que aprendi com 4 dias de #chihuahua: amava encolher o Trekkie e a Leia para andarem sempre comigo. 🐕

Portugal está muito distante do resto da Europa e outros países em relação aos animais de companhia e suas regras, é uma pena 🙄

vi MUITO chihuahua com mau feitio… rezem por mim, mas acho que estou safa. 😅

esta #dogbag da @olchiofficial foi a melhor coisa que comprei para andar com ela 🎒

o único peitoral que lhe serviu foi um de gato 🐈»

Os seguidores não tardaram a reagir à publicação de Ana Guiomar, partilhando mensagens cheias de carinho e identificação. Muitos revelaram experiências próprias com chihuahuas, destacando o temperamento meigo da raça: “Tenho três chihuahuas adultos, pequeninos e super meigos. Por aqui, zero mau feitio”, escreveu um fã, enquanto outro comentou que as duas estavam visivelmente felizes. Houve ainda quem perguntasse, de forma divertida, qual das duas seria a mais feliz, e outros contaram experiências pessoais: “Tenho duas chihuahuas e são muito amorosas, não têm mau feitio. Acho que tenho sorte e tenho também uma yorkshire”, ou “Tenho uma Chihuahua e é um amor! Adora quentinho, mantas, que a deixem sossegada e adora mimo”.

