Ana Guiomar tem uma prova, que vai mudar a opinião de muitos: «Para quem diz que...»

A atriz Ana Guiomar aproveitou o dia 1 de maio de 2025 para partilhar uma fotografia que desmistifica um dos clichés mais ouvidos sobre a zona Oeste de Portugal: o frio e o vento constantes. Com 36 anos e natural do Ramalhal, no concelho de Torres Vedras, Ana conhece bem a região — e não hesitou em mostrar que o Oeste também sabe brindar os seus com dias perfeitos de praia.

“Para quem diz que está sempre frio e vento na zona Oeste...”

Foi com esta frase — com um toque de ironia — que Ana legendou a imagem partilhada nas redes sociais. Na fotografia, vê-se uma paisagem de praia banhada pelo sol, com céu limpo e várias pessoas a aproveitar o bom tempo. Sem sinal de vento ou agasalhos, a imagem prova o contrário da fama da região.

Sempre com o coração na terra que a viu crescer

Ana Guiomar nasceu e cresceu no Ramalhal, uma freguesia do concelho de Torres Vedras. Ao longo dos anos, tem feito questão de manter viva a ligação às suas raízes e não esconde o carinho que tem pela região Oeste, conhecida pelas paisagens deslumbrantes, boa gastronomia e autenticidade.

A partilha da atriz não foi apenas um registo fotográfico, mas também uma celebração da terra que a viu crescer — e uma pequena provocação bem-humorada a quem insiste no estereótipo meteorológico da zona.

Um convite a redescobrir o Oeste

Com publicações como esta, Ana Guiomar convida, mesmo sem o dizer, os portugueses a redescobrirem o Oeste — um destino onde, afinal, o bom tempo também se faz sentir. E se vier acompanhado de paisagens como a que partilhou, o argumento é difícil de contrariar.