Vem aí «A Madrasta»: Camila acusa Felícia de ter disparado contra Artur

Camila (Ana Lopes) e Eduardo contam à Condessa (Sílvia Rizzo) que foram a casa de Pedro (Albano Jerónimo) para falar com Felícia (Isabel Abreu), mas Miguel (Bernardo Cascais) acabou por os mandar embora.

Camila não tem dúvidas de que foi Felícia quem disparou. Eduardo considera que seria necessário ter muito sangue-frio para assistir ao irmão ferido e conseguir não se denunciar.

A Condessa partilha da suspeita e admite que Felícia seria capaz de cometer o crime, aumentando as dúvidas em torno do que realmente aconteceu.