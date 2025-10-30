Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Os fãs e muitas caras conhecidas ficaram surpreendidos, mas felizes.

Há mais uma boa-nova no mundo dos famosos! Ana Sofia Martins, de 38 anos, e David Fonseca, de 52, preparam-se para ser pais do primeiro filho em comum. A notícia surgiu quando Ana Sofia marcou presença no Tribeca Festival, em Lisboa, na passada quarta-feira, 29 de outubro, exibindo com elegância uma discreta (mas visível) ‘barriguinha’ de grávida.

O casal, que sempre manteve uma postura reservada em relação à vida pessoal, surpreendeu os presentes e os fãs com esta revelação inesperada. Rapidamente, as redes sociais e os programas de televisão encheram-se de mensagens de carinho e felicitações.

No programa «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não esconderam a alegria com a novidade. “Quando não se diria que combinavam, eles combinam mesmo”, afirmou Cristina, elogiando a harmonia e cumplicidade do casal. Também os comentadores presentes se mostraram encantados com a notícia, sublinhando que Ana Sofia e David formam um par bonito.

Recorde-se que Ana Sofia Martins é modelo, apresentadora e atriz. Começou a sua carreira no mundo da representação em 2015, com a novela «A Única Mulher».

Depois disso, integrou nos projetos de ficção da TVI: «Ouro Verde»«Valor da Vida»«Quer o Destino». E, participou na minissérie «João Sem Deus».

A artista, também, já apresentou programas, entre eles: «A Tarde é Sua» e «Cabelo Pantene».

Já David Fonseca é um dos músicos mais talentosos e criativos do panorama nacional, com uma carreira sólida e recheada de sucessos, sendo vocalista dos Silence 4. Os dois são casados.

Agora, o casal prepara-se para viver uma das fases mais especiais das suas vidas — a chegada do primeiro filho —, num momento que promete reforçar ainda mais a bonita história de amor que os une.

