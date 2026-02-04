De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

A atriz deixou uma sentida mensagem.

Anabela Moreira recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem a João Canijo, falecido esta semana, numa partilha marcada por dor, amor e profunda intimidade. «O João foi e é o amor da minha vida», escreveu a atriz, numa declaração que não deixou margem para dúvidas sobre a importância do realizador na sua vida.

Na mesma publicação, Anabela revelou que João Canijo era a pessoa para quem corria «por tudo e por nada», sublinhando a ligação intensa que os unia. A atriz, que integrou produções marcantes da TVI como Inspector Max e Saber Amar, mostrou um lado mais pessoal e vulnerável, longe dos holofotes da ficção.

Descrevendo-o como «uma parte de mim», Anabela acrescentou que também ela o era para João, «apesar de tudo», numa referência discreta à complexidade da relação que partilharam ao longo dos anos. Num tom de profunda admiração, deixou claro o carácter único do realizador: «Não houve ninguém como ele. O mais extraordinário».

A mensagem termina com uma frase curta, mas devastadora, que resume a dimensão da perda sentida pela atriz: «Não é possível haver mundo sem ele». Uma despedida carregada de emoção, que tocou colegas, amigos e seguidores, e que recorda o impacto humano e artístico de João Canijo no cinema e no teatro portugueses.

