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«Perdi o meu Pai devagarinho e o João de repente»: Atriz famosa vive fase delicada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 38min
«Perdi o meu Pai devagarinho e o João de repente»: Atriz famosa vive fase delicada - TVI

Uma reflexão triste.

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A atriz portuguesa Anabela Moreira, uma das figuras mais reconhecidas do cinema e teatro nacional, viveu em 2022 um período de profunda dor pessoal com a morte do seu pai. Conhecida pelo seu percurso sólido na representação e pela intensidade das suas interpretações, a atriz atravessou esta perda num momento em que também tinha sido recentemente distinguida com um Globo de Ouro, tornando o período particularmente marcante a nível emocional.

Anabela Moreira tem desenvolvido uma carreira consistente no panorama artístico português, destacando-se sobretudo no cinema e no teatro, onde é frequentemente elogiada pela autenticidade e profundidade das suas interpretações. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma das atrizes mais respeitadas da sua geração.

Neste contexto, a ligação familiar sempre teve um papel central na sua vida, em particular a relação com o pai, Afonso Moreira, que foi uma presença determinante no seu percurso pessoal.

O pai da atriz, Afonso Moreira, faleceu vítima de cancro, tendo a sua morte ocorrido poucas semanas após Anabela Moreira ter sido distinguida com um Globo de Ouro em 2022. Este contraste entre um momento de reconhecimento profissional e uma perda familiar irreparável marcou profundamente a vida da atriz.

Afonso Moreira foi uma figura muito próxima da filha e deixou um legado significativo na sua história pessoal. O seu nome foi mesmo atribuído ao Auditório do Cine-Teatro Turim, como forma de homenagem à sua importância e ligação à cultura.

Após as perdas e a dor que enfrentou incluindo a de João Canijo, a quem chegou a chamar “o amor da sua vida” após a sua morte, em janeiro de 2026 a atriz recorreu às redes sociais para expressar o seu luto e refletir sobre o impacto destas experiências na sua vida. Numa publicação emotiva, escreveu: «Perdi o meu Pai devagarinho e o João de repente. A vida continuou. E por entre isto e apesar disto sinto-me abençoada. Tudo passa rápido. E estar viva e sentir merece ser celebrado todos os dias.»

Na mesma mensagem, Anabela Moreira recordou também a ligação do pai à música de Chavela Vargas, artista que marcou momentos partilhados entre ambos.

A publicação gerou uma forte onda de solidariedade, com inúmeros seguidores, amigos e colegas a deixarem mensagens de apoio e conforto. As reações destacaram sobretudo a força da atriz perante um período de grande fragilidade emocional.

Entre as mensagens partilhadas, sobressaíram palavras de carinho e reconhecimento pela sua resiliência, refletindo o apreço público por Anabela Moreira e pela forma como tem enfrentado a sua dor de forma discreta e digna. Este episódio permanece como um dos momentos mais marcantes da vida pessoal da atriz, sublinhando a importância dos laços familiares e da memória afetiva no seu percurso.

 

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