Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 53min
Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se - TVI

A publicação que 'derreteu' a internet.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

André Cabral, ex-cunhado de Maria Sampaio, voltou a encantar os seguidores ao partilhar uma sequência de fotografias e vídeos ao lado do namorado, Miguel Freire Gameiro, numa publicação marcada por uma declaração de amor intensa e poética.

Na legenda, o ator escreveu: «Laudo feroz a dois fiéis nesta viagem que é a vida», acrescentando uma reflexão sobre a relação e a cumplicidade entre ambos: «Se viajamos um no outro é porque o caminho não se transmite, imprime-se — na partilha que é a presença».

A publicação, acompanhada de vários momentos de cumplicidade, rapidamente gerou reações entusiásticas nas redes sociais, com fãs e amigos a destacarem a sensibilidade das palavras e a proximidade do casal.

O ator, que soma vários projetos em televisão e teatro, tem usado as redes sociais para partilhar reflexões pessoais e registos do seu quotidiano, aproximando-se do público através de uma comunicação mais íntima e autêntica.

Quem é Miguel Freire Gameiro? 

Segundo o Linkedin de Miguel, ele é: «um comunicador de alta energia com um histórico comprovado de trabalho com uma ampla gama de pessoas, de diretores a clientes finais. Eu gosto de relatar os acontecimentos do dia-a-dia na forma de contar histórias para garantir o máximo engajamento e retenção de qualquer audiência/público. Eu sou um solucionador de problemas natural e sou apaixonado por trabalhar com equipes para gerar soluções que reflitam com precisão as necessidades organizacionais».

É formado em Ciências da Comunicação e como chefe de comunicação num cabeleireiro muito conhecido.

Relacionados

Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Gonçalo Cabral expõe momento enternecedor com a filha e a irmã de Rita Pereira comenta!

Mais Vistos

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

qua, 21 jan
1

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

ter, 20 jan
2

Laura Figueiredo

seg, 19 jan
3

Nunca faça isto à sua roupa. Pode ser um erro crucial

sáb, 17 jan
4

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

Amor à Prova
dom, 18 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: A reação incrível de Armando ao saber quem é a verdadeira Vivi

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Amor à Prova
sex, 23 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
sex, 23 jan

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

sex, 23 jan

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

sex, 23 jan

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

qui, 22 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
qui, 22 jan
FORA DO ECRÃ

Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se

Hoje

Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante

Ontem

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

sex, 23 jan

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

sex, 23 jan

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

qui, 22 jan

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
qui, 22 jan
Mais Fora do Ecrã