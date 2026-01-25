Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se

André Cabral, ex-cunhado de Maria Sampaio, voltou a encantar os seguidores ao partilhar uma sequência de fotografias e vídeos ao lado do namorado, Miguel Freire Gameiro, numa publicação marcada por uma declaração de amor intensa e poética.

Na legenda, o ator escreveu: «Laudo feroz a dois fiéis nesta viagem que é a vida», acrescentando uma reflexão sobre a relação e a cumplicidade entre ambos: «Se viajamos um no outro é porque o caminho não se transmite, imprime-se — na partilha que é a presença».

A publicação, acompanhada de vários momentos de cumplicidade, rapidamente gerou reações entusiásticas nas redes sociais, com fãs e amigos a destacarem a sensibilidade das palavras e a proximidade do casal.

O ator, que soma vários projetos em televisão e teatro, tem usado as redes sociais para partilhar reflexões pessoais e registos do seu quotidiano, aproximando-se do público através de uma comunicação mais íntima e autêntica.

Quem é Miguel Freire Gameiro?

Segundo o Linkedin de Miguel, ele é: «um comunicador de alta energia com um histórico comprovado de trabalho com uma ampla gama de pessoas, de diretores a clientes finais. Eu gosto de relatar os acontecimentos do dia-a-dia na forma de contar histórias para garantir o máximo engajamento e retenção de qualquer audiência/público. Eu sou um solucionador de problemas natural e sou apaixonado por trabalhar com equipes para gerar soluções que reflitam com precisão as necessidades organizacionais».

É formado em Ciências da Comunicação e como chefe de comunicação num cabeleireiro muito conhecido.