Ensaio de José Raposo é interrompido por uma notícia trágica: «Custa muito esta perda»

José Raposo recorreu às redes sociais para lamentar a morte de André Dinis Carrilho, fotógrafo e técnico audiovisual do Teatro Nacional D. Maria II, cuja morte deixou profundamente abalados os profissionais ligados à instituição.

O ator partilhou uma mensagem de homenagem nas redes sociais, revelando que a notícia da morte de André chegou durante um ensaio da peça que está atualmente a preparar no Teatro Nacional D. Maria II. Perante a informação, o encenador Pedro Penim decidiu interromper o trabalho.

«Ontem, a meio do ensaio da peça que estamos a ensaiar no Nacional D. Maria, o encenador Pedro Penim parou o ensaio quando soube da notícia! Instalou-se um ambiente de grande consternação obviamente», contou José Raposo.

O momento foi particularmente difícil para a equipa, tendo em conta a forma como André era visto pelos colegas. Apesar de admitir que nunca chegou a trabalhar diretamente com o fotógrafo, José Raposo não deixou de perceber, pelas reações de quem o rodeava, a importância que este tinha dentro da comunidade artística.

«Nunca trabalhei com o André, mas logo percebi pelas reações dos meus colegas que se tratava de alguém muito especial, respeitado e admirado por todos!», escreveu.

Um talento que deixou marca

Na homenagem, José Raposo destacou ainda o percurso profissional de André Dinis Carrilho, que estava ligado ao Teatro Nacional D. Maria II e tinha experiência nas áreas do cinema, vídeo e jornalismo.

O ator recordou também o trabalho desenvolvido por André em diferentes projetos, sublinhando sobretudo a sua capacidade de criar imagens e contar histórias através de uma câmara.

«É muito difícil acreditar que o André Dinis Carrilho já não está cá», começou por escrever, numa reflexão marcada pela emoção.

José Raposo descreveu-o como alguém com «uma fragilidade imensa» e uma «vulnerabilidade» muito própria, mas também como um profissional de «talento desmedido», capaz de criar imagens que impressionavam quem com ele trabalhava.

«O seu olhar está por todo o lado»

Entre os trabalhos que José Raposo fez questão de recordar está o projeto ‘Filodemo’, no qual André realizou um trabalho de vídeo que o ator descreve como «absolutamente deslumbrante».

«O seu olhar está por todo o lado naquele espetáculo», afirmou.

O ator mencionou ainda o filme realizado por André sobre o projeto ATOS, Alcanço, construído a partir das imagens que recolheu durante um ano, enquanto acompanhava o projeto por vários pontos do país.

Para José Raposo, esse trabalho é uma demonstração clara da forma singular como André encarava a profissão: «É uma demonstração extraordinária daquilo que o André sabia fazer com uma câmara: criar olhar.»

Uma despedida marcada pela emoção

No final da publicação, José Raposo deixou sentidas condolências à família, colegas e amigos de André Dinis Carrilho, num momento de profunda tristeza para todos aqueles que com ele privaram.

A homenagem acabou por receber inúmeras mensagens de carinho e solidariedade. Entre os comentários deixados na publicação, destacam-se palavras como «Muita luz» e mensagens que recordam o impacto da partida de alguém considerado uma referência no meio artístico.

«Partiu cedo demais...», escreveu ainda uma das pessoas que reagiu à publicação.

A morte de André deixa assim um sentimento de enorme consternação entre os colegas e profissionais que com ele se cruzaram, mas também a memória de um talento que, através das suas imagens, deixou uma marca no trabalho desenvolvido no Teatro Nacional D. Maria II e noutros projetos artísticos.