Uma casa de banho ou um spa? Angie Costa mostra remodelação e o resultado é um sonho

Ângela Costa partilhou um reels onde mostra o antes e o depois da renovação da casa de banho, num resultado que está a ser muito elogiado pelos seguidores. A influenciadora explicou que o processo foi feito com calma, paciência e muitas escolhas pensadas ao detalhe.

No vídeo, lê-se a frase «uma casa de banho tão boa. vais mexer porquê?» e a resposta surge logo de seguida: «para ficar assim». A publicação mostra bem a ideia de que criar um lar é um processo e que, às vezes, vale a pena parar para repensar cada detalhe.

Angie assinala que quis transformar a casa de banho num espaço com a sua identidade, mais bonito, funcional e com uma atmosfera tranquila. A influenciadora destaca a luz natural, que ajuda a valorizar ainda mais o ambiente, e fala de um resultado que lhe transmite sensação de conforto e elegância. O novo espaço ganhou uma estética mais sofisticada, com linhas suaves e um ar muito mais acolhedor.

A partilha rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores, que elogiaram a transformação e a forma como o espaço ficou com um aspeto de verdadeiro refúgio em casa.

Recorde a passagem da atriz pelo programa «Dois às 10»: