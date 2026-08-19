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Lutou anos para engravidar após a morte do marido. Agora mostra como o filho de ambos está crescido

  • Há 1h e 25min
Lutou anos para engravidar após a morte do marido. Agora mostra como o filho de ambos está crescido - TVI

Ângela Ferreira assinala o aniversário do filho, Hugo Guilherme, fruto da primeira inseminação pós-morte. Uma história que emocionou Portugal e levou à alteração de uma lei

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Ângela Ferreira emocionou o País com a sua luta para mudar a lei e conseguir realizar o sonho do marido, que tinha morrido: ser pai.

Antes de morrer, Hugo tinha deixado o seu esperma criopreservado. Durante dois anos, a hairstylist lutou muito até conseguir a aprovação da lei da Procriação Medicamente Assistida. Conseguiu e Hugo Guilherme tornou-se no primeiro bebé a nascer de uma inseminação pós-morte.

Esta história, que comoveu Portugal, tinha sido dada a conhecer através de uma investigação da TVI, «Amor sem fim».

Hugo Guilherme completou recentemente três anos e a mãe mostrou, no seu Instagram oficial, como foi a festa. (Imagens na galeria)

«Os olhos são da mãe, o feitio é do pai», tinha relatado Ângela no dia em que apresentou a criança a Portugal no programa Dois às 10.

 

 

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