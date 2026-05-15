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Atriz muito acarinhada pelo público está de luto: «Dor imensa sem retorno»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 40min
Atriz muito acarinhada pelo público está de luto: «Dor imensa sem retorno» - TVI

Um momento duro.

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A atriz Ângela Pinto, uma das figuras mais reconhecidas da representação em Portugal, conta com mais de 45 anos de carreira dedicados ao teatro, à televisão e ao cinema. Ao longo das últimas décadas, tornou-se um rosto familiar do público português, participando em diversas produções de sucesso e deixando a sua marca em várias gerações de espectadores.

Entre os seus trabalhos mais conhecidos destacam-se participações em projetos televisivos populares, como a quarta temporada de Morangos com Açúcar, onde interpretou a personagem Graça, e a novela Terra Brava (2019), onde voltou a reforçar a sua presença em grandes produções da ficção nacional. A sua carreira sólida e consistente fez de Ângela Pinto uma atriz respeitada e acarinhada pelo público e pelos colegas de profissão.

Recentemente, a atriz atravessa uma fase particularmente dolorosa da sua vida pessoal. Ângela Pinto encontra-se de luto, tendo partilhado publicamente uma mensagem emotiva nas redes sociais: «Dor imensa sem retorno… voa voa amado mano 💔», escreveu no Instagram, revelando o profundo impacto da perda.

A publicação gerou de imediato uma onda de solidariedade por parte de colegas e seguidores, que fizeram questão de deixar mensagens de apoio e carinho. Entre os vários comentários, destacou-se o da atriz Joana Seixas Correia: «oooohhh querida Ângela um abraço e um beijo imenso». Também outras figuras e seguidores reagiram com palavras de conforto, como: «Querida Ângela, sente o meu abraço gigante», «O Fernando... 💔 Abraço-te forte, querida Ângela», «Minha querida sinto muito muito! Um abraço muito apertado ❤️» e ainda «Querida Ângela, abraço muito triste e muito sentido! ❤️».

Perante esta onda de apoio, fica evidente o carinho e respeito que Ângela Pinto conquistou ao longo da sua carreira, não só enquanto atriz, mas também enquanto pessoa. Num momento de dor profunda, o meio artístico e o público unem-se em solidariedade, demonstrando a forte ligação entre a atriz e aqueles que a acompanham há tantos anos.

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