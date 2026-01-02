Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 19min
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira - TVI

Há pessoas que nunca se esquecem.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O início de 2026 trouxe um momento particularmente emotivo para Edmundo Vieira. No primeiro dia do novo ano, o cantor recorreu às redes sociais para revelar um detalhe muito especial sobre o filho que está prestes a nascer: o nome escolhido carrega um profundo significado emocional e uma homenagem sentida a Angélico Vieira.

Através de uma publicação tocante, Edmundo Vieira escreveu: «Hoje num dia especial, tenho algo muito bonito para partilhar com vocês. Há nomes que não se escolhem. Sentem-se. My baby Angel 👶 Ansioso pela tua chegada».

O nome Angel não foi escolhido ao acaso. Trata-se de uma clara homenagem a Angélico Vieira, amigo próximo de Edmundo e colega na banda D’ZRT, grupo que marcou uma geração e continua vivo na memória de milhares de fãs.

A ligação entre Edmundo Vieira e Angélico sempre foi forte, tanto a nível pessoal como profissional. A morte prematura de Angélico deixou uma marca profunda no cantor, que agora eterniza essa amizade através do nome do filho, num gesto que muitos seguidores classificaram como “arrepiante” e “cheio de amor”.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais, com fãs e amigos a destacarem a beleza da homenagem e a emoção do momento: «Sempre soube», «Bela homenagem mano», «Edmundo mete tes me chorar , que homenagem linda . Esteja onde estiver nosso menino ele ta muito orgulhoso de vocês». Para muitos, este gesto simboliza não só a chegada de uma nova vida, mas também a continuidade de um laço que o tempo não conseguiu apagar.

Angélico Vieira partiu há 14 anos

Angélico Vieira tornou-se conhecido do grande público graças à sua participação em «Morangos com Açúcar», onde deu vida a David, personagem que rapidamente se transformou num ídolo para milhares de jovens. Foi também nos «Morangos» que nasceu a banda D’ZRT, composta por Angélico Vieira, Vítor Fonseca (Cifrão), Edmundo Vieira e Paulo Vintém. O grupo tornou-se num fenómeno nacional, com músicas que continuam na memória de todos os que acompanharam a série juvenil de sucesso.

O impacto de Angélico foi muito além da televisão. Com o seu talento, carisma e simpatia, conquistou fãs de todas as idades, inspirando uma geração a seguir os seus sonhos. O trágico acidente, em 2011, interrompeu uma carreira que prometia ainda muito por dar, mas não apagou o legado que deixou.

Com a chegada de Angel cada vez mais próxima, Edmundo Vieira vive uma fase marcada pela emoção, pela memória e pela esperança, começando 2026 com um tributo que toca o coração de todos os que acompanharam a história dos D’ZRT e de Angélico Vieira.

Relacionados

«A vida continua a levar os que amamos»: Edmundo Vieira faz homenagem comovente

14 anos após a morte de Angélico Vieira, é lançada uma sentida e emocionante homenagem

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos confrontam Marcus com provas do caso com Glória e ameaçam-no

Terra Forte
26 dez 2025
1

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
24 mar 2025
2

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
4

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
5

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

31 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Amor à Prova
29 dez 2025

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Hoje

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Hoje

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Hoje

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Hoje

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Hoje

Esta menina acabou recentemente uma relação e fez parte do elenco de «A Fazenda». Reconhece esta cara?

Ontem

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

31 dez 2025
Mais Fora do Ecrã