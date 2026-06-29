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Comovente! Edmundo Vieira assinala 15 anos sem Angélico Vieira: «Sei que estás comigo»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 25min
Comovente! Edmundo Vieira assinala 15 anos sem Angélico Vieira: «Sei que estás comigo» - TVI

Uma emocionante mensagem para uma data importante.

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Edmundo Vieira assinalou os 15 anos da morte de Angélico Vieira com uma mensagem emotiva, recordando o amigo com saudade e carinho. O cantor, que integrou com Angélico e outros colegas os D’ZRT, deixou uma homenagem marcada pela memória de um nome que ficou para sempre ligado a uma geração inteira, sobretudo através da banda e da série Morangos com Açúcar.

Angélico Vieira tornou-se uma das figuras mais reconhecidas do fenómeno juvenil português, primeiro como integrante dos D’ZRT — banda que nasceu do universo de Morangos com Açúcar e rapidamente conquistou o público — e depois também como presença muito acarinhada fora da ficção. A sua morte, a 28 de junho de 2011, deixou marca profunda em Edmundo, nos amigos e nos fãs.

Na publicação partilhada, Edmundo Vieira escreveu que a data “nunca” será esquecida e confessou que as saudades continuam a não o largar. Quinze anos depois, o artista garante que sente Angélico consigo “nas pequenas coisas” do dia a dia, num testemunho de ligação e ausência que permanece muito presente.

A homenagem mostra também como Angélico continua vivo na memória de quem o conheceu de perto e de quem acompanhou o seu percurso artístico. Para Edmundo, há sinais e momentos que o fazem sentir que o amigo nunca deixou verdadeiramente de estar por perto.

Mais do que um rosto televisivo ou um cantor de sucesso, Angélico Vieira passou a representar uma fase muito marcante da cultura pop portuguesa dos anos 2000. Os D’ZRT foram um fenómeno e ajudaram a transformar Morangos com Açúcar num dos maiores sucessos televisivos da época.

A mensagem de Edmundo recupera esse lado afetivo e coletivo da memória de Angélico, lembrando não só o amigo, mas também a marca que deixou em quem o acompanhou. Quinze anos depois, a saudade continua, mas também continua a homenagem.

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