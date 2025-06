14 anos após a morte de Angélico Vieira, é lançada uma sentida e emocionante homenagem

Edmundo Vieira recorda os últimos dois anos: «Juntos criámos momentos que jamais esqueceremos»

Este sábado, 28 de junho de 2025, assinala-se o 14.º aniversário da morte de Angélico Vieira, um dos artistas mais acarinhados e inesquecíveis da sua geração. O ator, cantor e modelo partiu de forma trágica e prematura, aos 28 anos, na sequência de um acidente de viação, deixando para trás uma legião de fãs e um legado que continua a atravessar gerações.

Angélico Vieira ficou para sempre ligado ao sucesso dos «Morangos com Açúcar», onde interpretou David, personagem que rapidamente se tornou num verdadeiro ídolo juvenil. Foi precisamente na série que nasceu uma das bandas portuguesas mais icónicas dos anos 2000: os D’ZRT, formados por Angélico Vieira, Vítor Fonseca (Cifrão), Edmundo Vieira e Paulo Vintém. Juntos, conquistaram palcos, corações e rádios, com músicas que continuam a ser banda sonora de memórias para milhares de fãs.

O talento de Angélico Vieira não se limitou à televisão ou à música. Com carisma inato, humildade e um sorriso contagiante, conquistou colegas e admiradores, tornando-se uma inspiração para quem sonhava com uma carreira no mundo do espetáculo. O acidente, em 2011, pôs fim a uma vida cheia de projetos e promessas, mas não apagou a sua marca nem a forma como continua a ser recordado com tanto carinho.

Edmundo Vieira, companheiro de banda e amigo próximo, mantém viva a memória de Angélico Vieira de forma muito pessoal. Recentemente, partilhou nas redes sociais um excerto de uma canção que escreveu em homenagem ao amigo: “Saudade é o que ficou, desde o dia em que te vi partir. O mundo parece tão vazio, sem o som da tua voz por aqui…”. O tema, intitulado «Saudade», é, nas palavras de Edmundo, a música mais pessoal que alguma vez compôs e promete emocionar todos os que guardam Angélico no coração.

Nas redes sociais, os seguidores encheram a publicação de mensagens de apoio e emoção: “De certeza que ele está orgulhoso ❤️”, “És gigante 🙏🏻💫”, “Uma grande homenagem 🤍”, “Ele está sempre connosco e muito orgulhoso da pessoa incrível que te tornaste”. As palavras confirmam aquilo que o público nunca esqueceu: Angélico continua vivo na memória de todos os que o admiraram.

Também os restantes membros dos D’ZRT têm mantido o espírito de união e homenagem. Em 2023, Cifrão, Edmundo e Vintém voltaram a reunir-se para uma tour especial, celebrando não só a amizade e a música, mas também o legado de Angélico, que permanece presente em cada concerto, em cada verso cantado em uníssono pelo público.

Passaram 14 anos desde que Angélico partiu, mas a sua luz continua a brilhar com força. Para muitos, ele será sempre sinónimo de juventude, talento, alegria e determinação. Uma estrela que partiu cedo demais, mas cuja lembrança continuará a viver, geração após geração, através das canções, das imagens e de todas as histórias que deixou para trás.