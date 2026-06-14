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Lembra-se de Angelina, a paixão de Manel em «Morangos com Açúcar»? 20 anos depois, está grávida e diferente

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 21min
Lembra-se de Angelina, a paixão de Manel em «Morangos com Açúcar»? 20 anos depois, está grávida e diferente - TVI

A vida afastada dos ecrãs.

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Marlene Pereira ficou na memória dos telespectadores como Angelina, a personagem que interpretou na quarta temporada de «Morangos com Açúcar», exibida em 2006. Na altura, tinha apenas 17 anos e deu vida a uma jovem rebelde, mas emocionalmente fragilizada, cuja história incluía violência doméstica e uma relação marcada pelo sofrimento.

Angelina, uma personagem intensa

Na quarta temporada de «Morangos com Açúcar», Angelina destacou-se precisamente pela dualidade da sua personalidade: por um lado, a atitude rebelde; por outro, a vulnerabilidade de quem vivia numa relação abusiva. A personagem ganhou maior leveza depois de terminar esse namoro e conhecer Manel, interpretado por Tiago Felizardo, com quem acabou por viver uma história positiva e apaixonada.

Esse arco dramático tornou Angelina uma das figuras mais marcantes da série juvenil da TVI, numa fase em que «Morangos com Açúcar» acompanhava de perto as vivências e conflitos de toda uma geração.

O afastamento da representação

Depois da participação na produção juvenil, Marlene Pereira acabou por se afastar da representação e, ao longo dos anos, manteve uma presença discreta junto do público. Hoje, sabe-se que está casada, tem uma filha e está novamente grávida. Atualmente, partilha alguns momentos do quotidiano através das redes sociais, longe da exposição televisiva de outros tempos.

O caminho diferente de Tiago Felizardo

Enquanto Marlene Pereira se afastou dos ecrãs, Tiago Felizardo, o ator que interpretou Manel, construiu uma carreira mais visível em televisão e tornou-se um rosto conhecido do público português. Mais recentemente, também viveu uma mudança pessoal importante com a chegada da filha Mia, fruto da relação com a atriz Matilde Breyner.

Uma personagem que continua a ser lembrada

Passados tantos anos, Angelina continua a ser recordada como uma das personagens mais fortes da série. A interpretação de Marlene Pereira ajudou a dar peso a uma trama que abordava temas sérios e ainda hoje desperta curiosidade entre os fãs de «Morangos com Açúcar».

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