«Fiz uma promessa a mim mesmo»: Ângelo Rodrigues choca fãs

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 37min
«Fiz uma promessa a mim mesmo»: Ângelo Rodrigues choca fãs - TVI

Ângelo Rodrigues cumpre promessa e vive momento extremo.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O ator Ângelo Rodrigues, de 37 anos, voltou a surpreender os seus seguidores com um momento tão inesperado quanto radical. Conhecido pela sua genuinidade, irreverência e espírito aventureiro, o artista decidiu enfrentar um dos maiores desafios da sua vida: realizar o maior salto de bungee jumping do mundo, partilhando cada segundo da experiência nas redes sociais.

O vídeo, que rapidamente se tornou viral, mostra Ângelo a preparar-se para enfrentar 223 metros de queda livre, num momento carregado de adrenalina e emoção. A ousadia do ator deixou os fãs literalmente sem respiração, que acompanharam o salto com entusiasmo, espanto e admiração.

Na legenda da publicação, Ângelo Rodrigues fez um desabafo honesto e bem-humorado, revelando que este salto representava a concretização de um sonho antigo.“Nada melhor do que a sensação de um sonho realizado”, começou por escrever. O ator explicou que, há alguns anos, fez uma promessa a si próprio: se algum dia fizesse bungee jumping, teria de ser no maior do mundo.

Anos depois, esse momento chegou. Com o seu habitual sentido de humor, Ângelo descreveu o instante antes do salto: “Aqui estou eu, com um terço numa mão e o esfíncter na outra, pronto para encarar 223 metros em queda livre.” Sobre a experiência, foi claro e direto: “A sensação? Indescritível.” E deixou ainda uma pergunta que fez sorrir os seguidores: “Dá para repetir?”

A reação do público não se fez esperar. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de admiração, apoio e surpresa, com muitos seguidores a destacarem a coragem e a atitude destemida do ator. Entre milhares de reações, destacam-se comentários como: “É preciso ter muita coragem. Não lhe faltou o ar! Saúde, tudo de bom, felicidades”“És o meu ídolo!!!”“Que coragem, Ângelo. Parabéns”, ou ainda “Não sei se é coragem ou loucura, mas uma coisa é certa: sempre a desafiar a vida!”.

Houve também quem recorresse ao humor para comentar o momento: “Como se diz na minha terra, ‘bonito, fica só quieto’!”, numa mensagem acompanhada de votos de boas festas.

Mais uma vez, Ângelo Rodrigues mostrou que não tem medo de desafiar limites, vivendo intensamente cada experiência e partilhando com os seguidores momentos únicos. O salto não foi apenas uma aventura radical, mas também a prova de que sonhos antigos podem, e devem, ser realizados, mesmo quando implicam enfrentar os maiores medos.

Relacionados

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Hector conhece Bárbara e falsifica a identidade

A Protegida
sáb, 6 dez
3

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Hoje
4

Exclusivo «Terra Forte»: Flor está fora de perigo e de regresso a casa

Terra Forte
dom, 21 dez
5

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi conta a verdade a Jennifer, revelando-se

Terra Forte
seg, 8 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Hoje

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Hoje

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Hoje

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

Hoje

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Hoje

«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras

Queridos Papás
Hoje

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Hoje

«Fiz uma promessa a mim mesmo»: Ângelo Rodrigues choca fãs

Hoje

«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal

Hoje
Mais Fora do Ecrã