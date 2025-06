Ângelo Rodrigues surge irreconhecível: «Estás terrível»

Ângelo Rodrigues fala sobre incidente e comentários negativos: «Respeitando o meu timing e a minha dor»

Ângelo Rodrigues, de 37 anos, voltou a surpreender os seguidores com um registo invulgar partilhado nas redes sociais. O ator esteve a viajar pela Mauritânia e publicou um vídeo no Instagram que rapidamente gerou impacto – tanto pela imagem como pelo humor que lhe acrescentou.

A viagem, realizada em setembro de 2024, levou Ângelo a enfrentar condições extremas no deserto. No vídeo partilhado esta semana, o ator surge completamente coberto de poeira negra, com o rosto e os braços sujos, ao ponto de estar praticamente irreconhecível.

«Depois de 18 horas, esta é a altura da verdade»

No vídeo, Ângelo desenrola lentamente um lenço da cabeça e declara, entre o cansaço e o humor: “Depois de 18 horas esta é a altura da verdade. Eu devo estar com uma mistura de Walking Dead, Mad Max e deixei o almoço no forno durante 14 dias”. A câmara está a ser manuseada por um amigo que, ao vê-lo naquele estado, solta uma reação espontânea: "Olha, eu não sei como é que eu estou, mas estás terrível. Holy shit.”. Com espírito brincalhão, o ator ainda questiona: “Achas que ia ser um bom partido assim?”.

Uma viagem desafiante (e com muito sentido de humor)

Na legenda da publicação, Ângelo explica: “Eis o resultado de dezoito horas de calor extremo, vento e incertezas. Qualquer semelhança com um mineiro resgatado dos escombros é mera coincidência.”. Apesar do aspeto desgastado, o vídeo revela o espírito aventureiro e a capacidade de brincar com as adversidades — algo que os fãs parecem adorar.

Seguidores rendidos e ansiosos por mais

A publicação rapidamente gerou inúmeras reações por parte dos seguidores, que elogiaram a coragem do ator e demonstraram entusiasmo com o projeto que estará a ser desenvolvido durante a viagem. Entre os comentários, leem-se mensagens como: "Ganda bravo, broy! Prauuu”, “Deve ter sido uma experiência incrível 😍”, “Estamos só a aguardar (impacientemente) pelo documentário 🤗👀”, “Ansiosa pelo documentário. Fantástico, meu menino ❤️”.

Ainda não há data oficial para a estreia do documentário que Ângelo Rodrigues tem vindo a gravar em territórios remotos, mas a expectativa cresce a cada nova partilha. Com uma entrega total ao projeto, o ator prova mais uma vez que não tem medo de sair da sua zona de conforto — mesmo que isso signifique ficar coberto de pó no meio do deserto africano.