«Quando também era feliz»: Famosa atriz volta atrás no tempo com memória emocionante

Angie Costa voltou a dar que falar ao partilhar memórias de uma viagem inesquecível a Palm Springs, numa altura marcada por um dos festivais mais mediáticos do mundo. Em pleno mês de abril de 2026, coincidente com o ambiente vivido em torno do Coachella, a influenciadora mostrou-se nostálgica e decidiu revisitar alguns dos momentos mais marcantes dessa experiência.

Através das redes sociais, Angie Costa publicou várias fotografias captadas durante a sua estadia em Palm Springs, na Califórnia, revelando saudades de uma fase que descreve como especialmente feliz. “Coachella vibes por todo o lado e eu aqui a rever fotos de quando também era feliz em Palm Springs”, escreveu, numa legenda que rapidamente captou a atenção dos seguidores.

A viagem original remonta a meados de 2025, altura em que a atriz participou numa campanha de biquínis, integrada numa animada “road trip” de verão. Durante essa experiência, esteve acompanhada por outras figuras conhecidas, entre as quais Margarida Corceiro, numa jornada marcada por paisagens desérticas, looks descontraídos e espírito festivo.

As imagens agora partilhadas destacam não só os cenários icónicos de Palm Springs, mas também os visuais escolhidos pela influenciadora, com especial foco em vestidos leves e coordenados que refletem o estilo associado ao ambiente do Coachella. A estética solarenga e descontraída rapidamente conquistou os fãs.

Como já é habitual, a caixa de comentários encheu-se de reações entusiasmadas. Entre mensagens de carinho e admiração, destacam-se comentários como “Que sonho”, “Quero voltar” ou “É só uma das mulheres mais belas deste país”, evidenciando o impacto das publicações junto do público.

Entre nostalgia e inspiração, Angie Costa volta assim a transportar os seguidores para um cenário de verão e liberdade, reforçando a ligação entre moda, viagens e momentos marcantes da sua vida pessoal e profissional.

Reveja aqui uma das últimas polémicas da atriz: