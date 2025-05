Meses após separação, Angie Costa revela novidade que ninguém esperava

Angie Costa está de volta às capas e… em grande! A atriz e influenciadora foi escolhida para estampar a nova edição da revista Women’s Health Portugal, revelando uma conquista pessoal e simbólica que emocionou os seus seguidores — e surpreendeu até os mais atentos.

Através das redes sociais, Angie partilhou o orgulho por este momento, sublinhando que ser capa, desta vez, tem um significado muito especial. Num texto emotivo, refletiu sobre o caminho que percorreu nos últimos anos e tudo o que mudou na sua vida desde a última vez que foi protagonista de uma capa da mesma revista.

“Isto aconteceu!!!!! 💙 Sou a capa da @womenshealthportugal!!! Não é só uma capa. É um símbolo de tudo o que a vida mudou, ensinou e transformou.”

Uma nova fase, mais forte e mais consciente

Angie Costa recordou que foi capa da revista há cinco anos, pouco antes do início do confinamento que parou o mundo. Desde então, a vida transformou-se por completo: a maternidade, os desafios profissionais, as mudanças pessoais — incluindo a recente separação — fizeram com que a atriz se reinventasse.

Agora, volto com o coração cheio, dois filhos nos braços e uma vida que mudou tanto… para melhor. Com mais força, mais amor, mais consciência.”, escreveu.

Sem esconder a emoção, Angie reforçou o quanto este momento representa para si:

Ser capa outra vez… significa muito. Por tudo o que fui, tudo o que vivi e tudo o que me tornei”.

Uma mulher real, inspiradora e aplaudida

A publicação gerou uma onda de reações positivas nas redes sociais. Os seguidores não pouparam elogios, enchendo a caixa de comentários com palavras de carinho, apoio e admiração: “QUE LINDA, MEU DEUS DO CÉU”, “Sua bomba 🔥 máquina!!! Parabéns 😍”, “Perfeita 🤩🔥🔥”, “Parabéns, está linda 🤍”, foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

Angie Costa fez ainda questão de agradecer à equipa que a acompanhou nesta produção especial, mencionando os fotógrafos, a agência e os parceiros envolvidos, com um agradecimento especial à Women’s Health Portugal.

Depois de uma fase de transição pessoal marcada pela separação, esta capa surge como um símbolo de renascimento, força interior e amor-próprio, mostrando que, mesmo nos momentos de mudança, há espaço para (re)começar — com brilho, autenticidade e coragem.