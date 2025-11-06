Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Os fãs foram apanhados de surpresa.

Todos a conheciam por Angie Costa, mas a atriz decidiu dar um novo passo e adotar o seu nome verdadeiro, Ângela Costa, também nas redes sociais. A mudança apanhou muitos seguidores de surpresa, sobretudo os que tentaram encontrar o perfil pelo nome “Angie Costa” e perceberam que já não surgia nos resultados de pesquisa.

A razão é simples: Angie alterou tanto o nome de utilizadora como o nome do perfil no Instagram, passando a identificar-se apenas como Ângela Costa, numa escolha que parece refletir uma fase mais madura e pessoal da sua vida.

Ângela Costa, de 25 anos, é mãe de Martim e Alice, fruto da relação já terminada com  Miguel Coimbra, dos D.A.M.A.. O casal anunciou a separação no início deste ano, em janeiro de 2025, mas tem mantido uma relação de respeito e amizade, sempre com foco no bem-estar dos filhos.

Recorde-se que a atriz ganhou grande popularidade na ficção nacional com o papel de Suzy Romão na novela “Bem me Quer”, da TVI, consolidando o seu nome.

