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Atriz conhecida admite 'sofrimento' que envolve a família: «Custa tanto»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 18min
Atriz conhecida admite 'sofrimento' que envolve a família: «Custa tanto» - TVI

Uma partilha com que tantos se identificam.

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Na nova partilha com várias fotos de casa e em família, Ângela "Angie" Costa assume aquilo que muitos emigrantes e “deslocados” sentem: “Há uma coisa que ninguém nos explica quando decidimos viver longe da família: as saudades não aparecem só nos dias especiais, aparecem nos dias normais.” A criadora de conteúdos recorda que vive no sul do país, enquanto a família continua no norte, e que o simples gesto de dizer “olha, hoje vou aí jantar” deixou de existir – e, em muitos dias, “fazia toda a diferença”.

Angie confessa que custa sempre ir embora depois de estar com os seus: “É como deixar um bocadinho de mim para trás. Sinto a falta deles e penso nisso quase todos os dias.” A distância, admite, ensina muito, mas também “pesa – pesa nos dias bons e ainda mais nos dias difíceis”.

​Num recado direto a quem tem a família por perto, sublinha que isso é “ter mesmo muita sorte”, porque há coisas que o tempo não substitui e a presença é uma delas. Para quem também vive longe, reconhece o “vazio e as saudades constantes”, mas deixa uma nota de esperança: “O amor não diminui com a distância. Só cresce.”

Recorde a passagem de Angie pelo «Em Família», onde falou sobre a maternidade:

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