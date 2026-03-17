Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Queremos todos viver aí»: a nova casa de Angie Costa é deslumbrante e está a deixar todos rendidos

  • TVI Novelas
  • Há 7 min
«Queremos todos viver aí»: a nova casa de Angie Costa é deslumbrante e está a deixar todos rendidos - TVI

A casa que está a deixar todos rendidos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ângela Costa, conhecida como Angie, mostrou nos reels a sua nova casa pronta, um projeto que acompanhou mudanças profundas na sua vida. “Lar doce lar 💛🏡 Esta casa tem um significado muito especial para mim. Durante o processo da construção passei por várias mudanças na minha vida. Foi também nesse caminho que me fui construindo e transformando enquanto pessoa, e onde cresci muito”, escreveu a apresentadora e atriz.

Tê‑la finalmente pronta enche‑a de orgulho, num percurso de trocas, alegrias e conquistas que só quem vive um processo assim entende. O espaço, clean e pensado nos detalhes, reflete a evolução pessoal de Angie, que equilibra carreira em projetos como linhas de moda e atuações com esta vitória doméstica.

Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Angie partilha este sonho realizado como inspiração, destacando o orgulho em ver o lar ganhar vida após tanto esforço. Um capítulo novo para a estrela, que transforma desafios em motivos de celebração.

Recorde a passagem de Angie Costa pelo «Em Família»:

Relacionados

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Meses após separação, Angie Costa revela novidade que ninguém esperava

Meses depois da separação, Angie Costa surge ao colo de outro homem (e muito especial)

Dois meses após anunciar separação, Angie Costa vive férias escaldantes

Angie Costa quebra o silêncio, após rumores sobre a separação: «Não acreditem em...»

Angie Costa ruma a destino paradisíaco, após separação

Mais Vistos

Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais

Queridos Papás
Ontem
1

Fernanda Serrano sofre «uma aparatosa queda»

A Protegida
Ontem
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris anuncia que já não vai haver casamento

Amor à Prova
Ontem
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Casamento de Sara e Cris está condenado?

Amor à Prova
ter, 24 fev
4

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
5

Vem aí «Terra Forte»: Marcus sai da esquadra sem punição e gera caos

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge estar grávida

Amor à Prova
dom, 15 mar

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino ataca Caio quando ele menos espera

Terra Forte
dom, 15 mar

Mãe de José Raposo celebra 91 anos e surge em fotografia especial e inesperada: «Uma idade bonita»

Ontem

Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar»

Queridos Papás
Ontem

Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente

sáb, 14 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao ver o casamento ser cancelado, Sara deixa promessa

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Queremos todos viver aí»: a nova casa de Angie Costa é deslumbrante e está a deixar todos rendidos

Hoje

Mãe de José Raposo celebra 91 anos e surge em fotografia especial e inesperada: «Uma idade bonita»

Ontem

Diogo Amaral surpreende mulher especial e a reação diz tudo: «Só pela gargalhada, já valeu a pena»

Ontem

Jessica Athayde foge da zona de conforto e fica em choque: «Estão todos nus, nuas»

Ontem

É desta que vão ter um menino? Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio desvendam sexo do bebé

Ontem

Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã