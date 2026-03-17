«Queremos todos viver aí»: a nova casa de Angie Costa é deslumbrante e está a deixar todos rendidos

Ângela Costa, conhecida como Angie, mostrou nos reels a sua nova casa pronta, um projeto que acompanhou mudanças profundas na sua vida. “Lar doce lar 💛🏡 Esta casa tem um significado muito especial para mim. Durante o processo da construção passei por várias mudanças na minha vida. Foi também nesse caminho que me fui construindo e transformando enquanto pessoa, e onde cresci muito”, escreveu a apresentadora e atriz.

Tê‑la finalmente pronta enche‑a de orgulho, num percurso de trocas, alegrias e conquistas que só quem vive um processo assim entende. O espaço, clean e pensado nos detalhes, reflete a evolução pessoal de Angie, que equilibra carreira em projetos como linhas de moda e atuações com esta vitória doméstica.

Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Angie partilha este sonho realizado como inspiração, destacando o orgulho em ver o lar ganhar vida após tanto esforço. Um capítulo novo para a estrela, que transforma desafios em motivos de celebração.

Recorde a passagem de Angie Costa pelo «Em Família»: