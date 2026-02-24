“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Aos 24 anos, Ângela Costa, mais conhecida do público como Angie Costa, afirma-se como uma das figuras mais influentes da nova geração em Portugal. Influenciadora digital, atriz e apresentadora, a jovem conquistou notoriedade nas redes sociais e soube transformar essa visibilidade numa carreira sólida na televisão e no entretenimento.O primeiro destaque surgiu no YouTube, onde Angie começou por partilhar conteúdos ligados ao quotidiano, moda e beleza, conquistando rapidamente uma comunidade fiel. Com o crescimento da sua presença digital, consolidou o seu estatuto nas redes sociais, reunindo atualmente mais de 800 mil seguidores no Instagram e cerca de 400 mil subscritores no seu canal de YouTube.

A transição para a televisão surgiu naturalmente. Estreou-se na ficção da TVI com a personagem Suzy na novela Bem Me Quer (2020), experiência que marcou a sua entrada no universo da representação e lhe abriu novas portas no meio artístico.

Recentemente, a influenciadora esteve de férias no Brasil e as fotografias partilhadas nas redes sociais rapidamente se tornaram tema de conversa entre seguidores e fãs. As imagens destacam não só o seu físico em excelente forma, exibido em biquíni, como também paisagens paradisíacas, gastronomia local e um ambiente de sonho.

Na legenda de uma das publicações, Angie escreveu: «Para o ano à mesma hora», frase que reforçou o encanto demonstrado pela viagem.

A vida pessoal de Angie Costa tem estado igualmente sob os holofotes. Em janeiro de 2025, tornou-se pública a sua separação do músico Miguel Coimbra, membro dos D.A.M.A, após uma relação de quatro anos e meio.

Do relacionamento nasceram dois filhos, Martim e Alice, que continuam a ser uma prioridade na vida da influenciadora.

Como seria de esperar, as fotografias das férias motivaram uma onda de elogios nas redes sociais. Entre os muitos comentários deixados pelos fãs, destacam-se: «Uuuauuuuuuu😍»; «Lindíssima»; «Boas férias gataaaa.»; «Mas comigo»; «Esta mulher foi mãe 2 vezes?»; «Corpinho Danone».

Entre a carreira em ascensão, a presença digital influente e uma vida pessoal que continua a despertar curiosidade, Angie Costa mantém-se como uma das personalidades mais mediáticas e acompanhadas do panorama nacional.