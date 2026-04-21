Quase ninguém a conhecia: esta é a mãe de uma das mulheres mais influentes de Portugal

Aos 24 anos, Ângela Costa, conhecida artisticamente como Angie Costa, afirma-se como uma das figuras mais influentes da nova geração em Portugal. Influenciadora digital, atriz e apresentadora, construiu uma carreira que nasceu nas redes sociais e que rapidamente se expandiu para o universo do entretenimento televisivo, onde tem vindo a consolidar o seu percurso de forma consistente.

O seu primeiro grande destaque surgiu no YouTube, plataforma onde começou por partilhar conteúdos ligados ao quotidiano, moda e beleza. A autenticidade dos vídeos e a forma próxima como comunicava com o público foram fundamentais para a criação de uma comunidade fiel, que impulsionou significativamente o seu crescimento digital. Atualmente, Angie Costa soma mais de 800 mil seguidores no Instagram e cerca de 400 mil subscritores no YouTube, números que refletem a sua forte influência no panorama digital português e a ligação sólida que mantém com o seu público.

Com o aumento da notoriedade online, a transição para a televisão surgiu de forma natural. A jovem estreou-se na ficção da TVI na novela Bem Me Quer, em 2020, onde interpretou a personagem Suzy.

Mais recentemente, Angie Costa voltou a captar a atenção dos seguidores, desta vez através de uma partilha mais pessoal nas redes sociais. A influenciadora publicou uma fotografia da sua mãe, acompanhada de uma mensagem que rapidamente gerou reações positivas: “Tenho de partilhar convosco a beleza da minha mãe”.

A imagem destacou a beleza natural da mãe de Angie, visivelmente marcada por cabelos encaracolados num tom quase ruivo, características que não passaram despercebidas aos seguidores. Mais do que uma simples publicação, o momento evidenciou a forte ligação entre mãe e filha, marcada por carinho, admiração e cumplicidade.

Esta partilha revelou um lado mais íntimo da vida de Angie Costa, mostrando a importância que a família tem no seu percurso pessoal e profissional. Entre o sucesso nas redes sociais, a televisão e os projetos artísticos, a influenciadora continua a manter uma ligação próxima às suas raízes, valorizando os laços familiares que a acompanham desde o início da sua carreira.

Depois de uma relação com Miguel Coimbra, Angie Costa esteve envolvida numa alegada relação com o ator Angelo Rodrigues: