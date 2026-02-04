Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair» - TVI

A atriz abriu o coração.

Angie Costa abriu o coração ao falar sobre a forma como a maternidade transformou a sua vida, num excerto de entrevista que tem dado que falar. A artista confessou que, após o nascimento do filho, sentiu necessidade de se resguardar e viver esta fase longe da exposição pública.

«Fui mãe e fiquei mesmo num casulo. Estava a ser muito difícil sair», revelou, explicando que este período foi vivido com total entrega à família e a um novo ritmo emocional.

Apesar das dificuldades iniciais, Angie garante que esse tempo foi essencial para o seu equilíbrio e crescimento pessoal. Hoje, olha para o presente com entusiasmo e confiança: «Agora estou aqui, voltei e estou muito feliz. Estou muito realizada», afirmou, assinalando o regresso à vida pública.

Confrontada com o facto de sempre ter manifestado o desejo de ser mãe, a cantora foi clara e sem hesitações: «Sempre quis ser mãe». O excerto terminou ainda com uma pergunta lançada em tom descontraído sobre o futuro, «Mãe de dois?», deixando no ar a possibilidade de um novo capítulo, numa fase que Angie Costa descreve como plena e feliz.

