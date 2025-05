Meses depois da separação, Angie Costa surge ao colo de outro homem (e muito especial)

Esta atriz celebra um ano da filha, depois da separação com o companheiro

Desde que anunciou a separação de Miguel Coimbra, no final de 2023, Angie Costa tem mantido uma postura discreta em relação à sua vida pessoal. No entanto, no passado sábado, 25 de maio, a atriz surpreendeu os seguidores com uma partilha que está a dar que falar.

Na fotografia publicada nas redes sociais, Angie Costa surge deitada ao lado do cantor Paulo Sousa, num cenário descontraído e cheio de ternura. Os dois amigos estão deitados numa toalha estendida na relva, com Angie apoiada na perna de Paulo e ele encostado ao braço da atriz. Um momento íntimo, mas claramente marcado pela cumplicidade e carinho de uma amizade sólida.

Na descrição da imagem, Angie escreveu de forma simples e afetuosa: “Colo de melhor amigo, é colo de melhor amigo ❤️”, deixando claro que se trata de uma relação baseada na amizade pura e verdadeira.

Os fãs não tardaram a reagir com entusiasmo à publicação, elogiando o momento e a ligação entre os dois: «Que nostalgia, vocês», comentou um seguidor. Outro acrescentou: «A amizade mais lindaaa do mundo», enquanto um terceiro afirmou: «Aquela amizade que é claro que será para a vida 🩵».

Angie Costa e Paulo Sousa têm uma longa amizade que remonta a vários anos, marcada por uma forte ligação emocional e respeito mútuo. Esta recente partilha, além de mostrar a importância do apoio entre amigos, também evidencia que, mesmo após momentos difíceis, como o fim de uma relação, há sempre espaço para o amor — mesmo que em forma de amizade.

Veja a partilha, aqui: