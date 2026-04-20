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“Parar e respirar”: Atriz muito acarinhada vive momento sensível e emociona fãs

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 43min
“Parar e respirar”: Atriz muito acarinhada vive momento sensível e emociona fãs - TVI

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Aos 24 anos, Ângela Costa, conhecida como Angie Costa, afirma-se como uma das figuras mais influentes da nova geração em Portugal. Influenciadora digital, atriz e apresentadora, construiu uma carreira que nasceu nas redes sociais e que rapidamente se expandiu para o entretenimento televisivo, onde tem vindo a consolidar o seu percurso.

O primeiro grande destaque surgiu no YouTube, onde Angie começou por partilhar conteúdos ligados ao quotidiano, moda e beleza. A autenticidade dos seus vídeos e a ligação próxima ao público permitiram-lhe criar uma comunidade fiel, impulsionando de forma significativa a sua presença digital. Atualmente, soma mais de 800 mil seguidores no Instagram e cerca de 400 mil subscritores no YouTube, números que refletem a sua forte influência no panorama digital português.

Com a crescente notoriedade online, a transição para a televisão surgiu de forma natural. Estreou-se na ficção da TVI na novela Bem Me Quer (2020), no papel de Suzy, um passo importante que marcou a sua entrada no universo da representação e abriu portas para novas oportunidades no meio artístico.

Mais recentemente, Angie Costa partilhou um desabafo nas redes sociais através de uma publicação acompanhada por uma imagem de um pôr do sol, onde refletiu sobre a importância de abrandar o ritmo e valorizar os pequenos momentos do dia a dia. Na mensagem, escreveu:

«Às vezes é sobre parar e respirar 💛

Abrandar, respirar fundo e simplesmente estar. A vida também é isto: momentos em que nos permitimos sentir, apreciar e acreditar que, no meio de tudo, vai ficar tudo bem.

Eu própria sinto que não paro muitas vezes. Que estou sempre a correr, sempre a pensar no próximo passo. A verdade é que também precisamos destes momento. De silêncio. De pausa. De ar.

Por isso, fica este lembrete (para mim e para quem precisar): para um bocadinho. Respira. Olha à tua volta. A beleza ainda está lá.

E tu também estás a fazer o melhor que podes. 🌅»

A publicação gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores, com inúmeros comentários de carinho e incentivo dirigidos à atriz e influenciadora.

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