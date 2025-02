Angie Costa quebra o silêncio, após rumores sobre a separação: «Não acreditem em...»

Esta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, Angie Costa recorreu à sua conta de Instagram para romper o silêncio sobre os rumores que surgiram sobre as possíveis causas da separação de Miguel Coimbra.

Têm surgido várias notícias sobre uma possível cumplicidade da atriz com Ângelo Rodrigues, com quem trabalhou no musical "Quebra Nozes e o Reino do Gelo". Desagradada este rumores, Angie Costa deixou um pedido/ aviso.

De recordar que Angie Costa e Miguel Coimbra anunciaram, em janeiro de 2024, que iam seguir caminhos diferentes: «"Esta decisão, apesar de ser difícil, foi tomada com maturidade e sempre com o bem-estar da nossa família em primeiro lugar. Temos dois filhos maravilhosos, que continuarão a ser o centro das nossas vidas e a razão maior da nossa união. Esta separação é baseada no respeito mútuo, na amizade e no amor que construímos juntos. Pedimos a todos que respeitem este momento, especialmente pelos nossos filhos, para que possam crescer num ambiente de serenidade e amor».

O ex-casal tem dois filhos em comum: Martim, de três anos, e Alice, de quase um ano de vida.