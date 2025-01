Em Angola, Rita Pereira revela o que está a fazer: «Fui convidada pela...»

Rita Pereira viajou até Angola e prometeu que iria revelar o que estava lá a fazer.

Sem demoras, a atriz contou tudo nas redes sociais, esta quinta-feira (30 de janeiro).

«Fui convidada pela companhia aérea angolana @flytaag , juntamente com outros atores e influencers da África do Sul, Nigéria e Brasil, para a inauguração do seu novo avião Boing 787 Dreamliner . Tudo isto no novo aeroporto Dr. Agostinho Neto, que eu ainda não conhecia e fiquei 😮 É lindo.»

De relembrar que esta viagem, por motivos profissionais, foi a primeira que a atriz fez desde o nascimento de Lowê, a 12 de novembro de 2024. Para além da menina, Rita Pereira tem um filho mais velho: Lonô de seis anos.