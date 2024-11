Inédito! Liliana Santos surpreende com companhia especial durante sessão fotográfica

Liliana Santos fez uma sessão fotográfica, das mais atuais tendências de moda, para a Revista Cristina, onde está magnífica.

No entanto, a atriz aparece muito bem acompanhada por vários amigos de quatro-patas, que tornaram este momento muito especial:

Os seguidores adoraram e comentaram: «Coisa mais lindaaaa!! Adorei», «Oh Que lindo. Amei».

De recordar que o último projeto de ficção de Liliana Santos foi em «Quero é Viver», dando vida a Estrela, uma mulher que se apaixonava por homens mais velhos, que acabariam sempre por falecer.

<br />

Depois disso, foi concorrente no «Dança com as Estrelas»: