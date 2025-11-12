O seu animal merece: Esta cama aquecida mantém-nos quentinhos e seguros durante todo o inverno

Este artigo pode conter links afiliados*

O seu animal merece: Esta cama aquecida mantém-nos quentinhos e seguros durante todo o inverno - TVI

Quando o termómetro desce, há quem garanta que os seus animais não passam frio e esta cama aquecida está a fazer a diferença em muitos lares

Quando o frio chega, há quem aqueça a casa com mantas e chás — e quem trate de garantir o mesmo conforto aos companheiros de quatro patas. A cama aquecida elétrica da Toozey tornou-se um pequeno sucesso entre quem quer que o seu cão ou gato durma sempre num espaço acolhedor e quente.

Com temperatura ajustável, temporizador programável e desligamento automático, oferece um calor constante e seguro — perfeito para animais mais velhos, bebés recém-chegados ou aqueles que simplesmente sentem mais o frio.

A capa amovível pode ser lavada na máquina, facilitando a manutenção, e o cabo com sete camadas de proteção foi pensado para resistir a mordidelas. Em caso de sobreaquecimento, o sistema corta automaticamente a energia, garantindo total segurança.

As avaliações falam por si: com 4,3 estrelas e mais de três mil opiniões na Amazon, muitos donos relatam a diferença que a cama fez no dia a dia dos seus animais. “Tenho dois gatos de 14 e 15 anos, e foi uma compra fantástica. Dormem tranquilos e quentinhos”, escreve uma cliente. Outra utilizadora partilha: “Usei quando adotei um cachorro de apenas 20 dias, em pleno janeiro. Foi essencial. Agora que cresceu, continuo a usar porque o calor é suave e constante.”

Disponível em vários tamanhos, adapta-se facilmente a diferentes raças e espaços da casa:

  • S (45 x 40 cm) — 38,62 €
  • M (60 x 45 cm) — 41,67 €
  • L (70 x 50 cm) — 45,73 €
  • XL (90 x 60 cm) — 50,81 €
  • XXL (120 x 70 cm) — 65,04 €

Adquira aqui

manta elétrica para animais

Mais do que um acessório, é uma forma de cuidar do bem-estar e da saúde dos animais, garantindo-lhes noites tranquilas e quentes. Como resume uma das avaliações mais recentes: “O meu cão dorme muito melhor e já não sente frio durante a noite.” Para muitos donos, este pequeno investimento traduz-se em conforto, serenidade e num verdadeiro cantinho de descanso para quem mais gostam.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

