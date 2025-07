Anna Joyce lança vídeo oficial do single "Protagonista"

A artista angolana Anna Joyce acaba de lançar o vídeo oficial do tema "Protagonista", retirado do seu aclamado álbum "A Peça". Depois de integrar a banda sonora da novela “A Fazenda”, o videoclip foi feito em colaboração com a TVI/Plural, tendo sido gravado nos estúdios da Plural e com excertos da novela, acrescentando uma dimensão narrativa única ao projeto.

O vídeo oficial, que já está disponível no YouTube, reforça a ligação de Anna Joyce ao universo da música e da televisão, consolidando a sua presença no panorama artístico lusófono. Com uma mensagem poderosa, "Protagonista" promete conquistar fãs e críticos, reafirmando o talento da artista.

Anna Joyce atua , no dia 28 de fevereiro de 2026, um espetáculo inesquecível, que marca a sua estreia no Sagres Campo Pequeno, após dois concertos esgotados no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 2024. A digressão internacional da artista, que já passou pelo Porto (Super Bock Arena) e pelo Casino Estoril, continua a celebrar uma década de carreira, consolidando o seu lugar como uma das vozes mais destacadas da kizomba e da música africana contemporânea.

Com uma carreira marcada por sucessos como "ANNA" e o álbum comemorativo "A Peça", Anna Joyce tem conquistado palcos nacionais e internacionais. O seu trabalho, repleto de autenticidade e energia, continua a inspirar uma nova geração de fãs.

O vídeo oficial de "Protagonista" está disponível no canal oficial de Anna Joyce no YouTube.