Com a filha hospitalizada há 8 meses, Anselmo Ralph quebra o silêncio

Anselmo Ralph, cantor e compositor angolano de 44 anos, tem passado por tempos muito difíceis nos últimos meses. O artista, conhecido pelo genérico da novela «Única Mulher» e pelo tema «Amar Outra Vez» da novela «A Fazenda»,

Foi em outubro de 2024 que Anselmo Ralph foi pai pela quarta vez, fruto da sua relação com Madlice Castro. No entanto, a família do cantor tem enfrentado momentos complicados, uma vez que a filha recém-nascida está internada há oito meses numa unidade de terapia intensiva.

No dia 10 de junho, Anselmo Ralph foi ao programa «Dois às 10», Anselmo Ralph onde quebrou o silêncio e falou sobre a hospitalização da sua filha. O músico confessou que os últimos oito meses têm sido difíceis, mas que as coisas estão a melhorar. Apesar do momento delicado, o cantor mantém o foco no seu novo projeto musical «Lições de Amor».

Veja o que o artista disse, aqui: