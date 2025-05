Com a filha bebé internada, Anselmo Ralph está com o coração nas mãos: «Jornada de fé»

Anselmo Ralph, cantor e compositor angolano de 44 anos, tem passado por tempos muito difíceis nos últimos meses. O artista, conhecido pelo genérico da novela «Única Mulher» e pelo tema «Amar Outra Vez» da novela «A Fazenda», foi pai pela quarta vez, em outubro de 2024.

No entanto, a família do cantor tem enfrentado momentos complicados, uma vez que a filha recém-nascida está internada há seis meses numa unidade de terapia intensiva. A bebé fruto doa amor do artista com a mulher, Madlice Castro, nasceu prematura.

O artista partilhou uma foto da filha, no Hospital e a acompanhar o registo escreveu: «Uma jornada de fé».

Em março de 2025, o artista utilizou as redes sociais para partilhar um texto comovente, onde expressa o drama que tem vivido, mas também destaca o apoio incondicional da sua mulher:

«Quem nunca passou por isso nunca irá compreender, o que é ver um filho/a que carregaste durante meses, que fizeste tantos planos para quando chegasse ao mundo, que passaste por diversas variações de humor e de disposição, que chamaste pelo nome ainda no teu ventre, e quando achaste que finalmente chegaria o dia de tê-la no teu colo e levá-la para casa, foi arrancada de ti, lutando pela vida.

Nasceu com todos duvidando que viveria, mas tu sempre acreditaste, tu sempre lutaste pela tua filha. Quem nunca passou por isso não vai entender o que é ver a tua pequena completar cinco meses numa UTI, de viver dividida entre casa e hospitais, de cair em lágrimas e levantar com fé uma e outra vez. Quem nunca passou não vai entender o que é passar horas olhando para um monitor, controlando a saturação e a respiração, sobre cipap ou respirar pelo ventilador, uma montanha-russa de sentimentos que, por vezes, te faz perguntar quando irás acordar de tal pesadelo.

Quem nunca passou não vai entender o que é viver um dia de cada vez e celebrar vitórias que para muitos são apenas detalhes. O que é entrar todos os dias na UTI e segurar a respiração com medo de uma notícia menos boa, como: "Olha, esta noite ela não passou bem, tivemos que fazer isto ou aquilo", e rezar a Deus para que a segure e guarde. O que é estar em casa, mas com um grande pedaço de ti naquele berço da UTI.

Tens passado por provações incríveis, mas isso é o que faz de ti uma mulher incrível. Escrevo aqui, para todo o mundo ouvir de mim o quanto te celebro. Eu sei, minha mulher, que não está a ser fácil, não está mesmo, mas "Não tenhas medo; tão-somente crê" (Marcos 5:36).

Não existe régua para medir a tua força, o quanto, mesmo passando pelo pior momento da tua vida, ainda assim cuidas com mestria dos teus filhos e de mim. És a minha inspiração para muitas vezes não quebrar, pois quando sinto que já não aguento mais, olho para ti e vejo-te completa e firme, sabendo que por dentro gritas por socorro.

Não vejo a hora da nossa menina estar em casa, no teu colo, pois sei que esse será, sem sombra de dúvidas, o dia mais feliz da tua vida. Quem nunca passou não te vai entender. Amo-te, minha supermulher.

