A batalha de Anselmo Ralph e da mulher pela saúde da filha: «Foi um golpe duríssimo»

Anselmo Ralph, de 44 anos, e a mulher, Madlice Castro Cordeiro, têm estado a atravessar um dos momentos mais delicados das suas vidas desde o nascimento prematuro da filha mais nova, Thalita, em outubro de 2024. A bebé esteve internada desde então, e o casal tem vivido meses marcados pela angústia, mas também pela fé e pela esperança. Ao que tudo indica, a bebé já poderá estar em casa, mas ainda não houve confirmação.

Recentemente, o cantor partilhou no Instagram um desabafo emotivo que rapidamente comoveu os seus seguidores. Num testemunho sincero, Anselmo escreveu: «Ouvir que eu teria alta e ela haveria de ficar foi um golpe duríssimo. Mal sabia eu que ainda teria muito tempo pela frente». Estas palavras revelam a dor de um pai que, mesmo depois de sair do hospital, teve de enfrentar a realidade de deixar a filha internada.

O artista angolano confessou ainda o peso emocional desta fase difícil: «Eu não conseguia explicar à minha família como me sentia e não fazia questão porque eu os tinha que segurar. Isolei-me durante alguns meses, preferia não atender chamados pois como explicar que já não existiam respostas do homem e somente Deus estava no controlo».

Apesar de todos os desafios, Anselmo Ralph mostrou-se grato pela força da filha e pela forma como tem enfrentado a situação. «A nossa e vossa Thalita é a bebé mais sorridente e feliz que já vi, um verdadeiro milagre».

As palavras do cantor tocaram profundamente os seus seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, fé e apoio à família. O casal, que é pai de mais dois filhos, tem mantido uma postura reservada, mas o desabafo de Anselmo mostra a dimensão emocional desta luta pela vida de Thalita.

Este testemunho, mais do que uma partilha, é um grito de coragem de um pai que continua a acreditar na força da filha e no poder da esperança.

Recorde a conversa de Anselmo Ralph com Cláudio Ramos, no «Dois às 10», em junho de 2025: