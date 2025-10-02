«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

A vida do cantor angolano Anselmo Ralph foi marcada por momentos de grande angústia e fé com o nascimento da sua filha Christiane Thalita Cumi, a quarta da sua família. A bebé nasceu prematuramente em outubro de 2024, após um período crítico que exigiu mais de oito meses de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos de Neonatologia (UTI Neonatal).

Num momento de grande tensão, um profissional de saúde chegou a dizer ao cantor: «Esta bebé não sobreviverá», sugerindo a interrupção do tratamento para poupar sofrimento à mãe. Esta declaração foi partilhada por Anselmo Ralph na sua conta do Instagram, a 02 de outubro de 2025, quando a filha completou um ano de vida.

O nascimento prematuro da pequena Christiane colocou toda a família num cenário de grande incerteza e preocupação. Durante mais de oito meses, os hospitais tornaram-se quase uma segunda casa para Anselmo Ralph e a esposa, acompanhando cada fase da recuperação da bebé.

O cantor relatou, emocionado, que numa madrugada, entre dores e ansiedade, foi informado sobre a gravidade da situação: «Em meio às dores, às 3 e tal da manhã, um certo profissional disse ao pai: pelo tempo que ela tem, esta bebé não sobreviverá. Leva-a a um hospital mais próximo para interromper, para que a mãe não sofra mais.»

Foi então que Anselmo recorreu à fé e ao apoio da equipa médica: «'Liga para a Ceu Mery' foi tudo que consegui dizer naquele momento. E elas me receberam – Edra, Katyana, Laureano e Dr. Malwala e todo corpo clínico daquela unidade hospitalar. Não sei se em algum momento desacreditaram que ela iria viver, mas eu tinha fé que sim.»

A fé e o apoio familiar foram determinantes para atravessar este período difícil. Anselmo Ralph agradeceu o carinho dos fãs e a força da esposa, considerando que a vida da filha foi preservada graças à intervenção divina: «Definitivamente não é sobre mim, e sim sobre o grandioso poder e agir de Deus… que diminua eu para que Tu sejas glorificado sempre, Senhor.»

No primeiro aniversário de Christiane Thalita Cumi, celebrado a 2 de outubro de 2025, o cantor descreveu a filha como uma “guerreira” e um “milagre”. A alegria da pequena refletiu-se na mensagem emocionada de Anselmo, que também destacou a importância da gratidão e da fé: «Hoje não é só o dia da Thalita Cumi… é dia de uma família que tem vivido milagres com a graça de Deus. Feliz aniversário, guerreira Christiane Thalita Cumi. Temos uma 'mala' diferente, mas ainda assim somos tão gratos por cada cuidado de Deus, o sorriso maravilhoso e a alegria constante da nossa Thalita faz jus à passagem bíblica: “Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.”»

O relato de Anselmo Ralph é um testemunho de esperança, fé e resiliência, mostrando que, mesmo nas situações mais críticas, o amor, o apoio familiar e a confiança no divino podem transformar momentos de medo e dor em milagres e celebração da vida.

