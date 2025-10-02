«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 12min
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida - TVI

Um ano de superação e dedicação para a pequena Christiane, filha de Anselmo Ralph.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A vida do cantor angolano Anselmo Ralph foi marcada por momentos de grande angústia e fé com o nascimento da sua filha Christiane Thalita Cumi, a quarta da sua família. A bebé nasceu prematuramente em outubro de 2024, após um período crítico que exigiu mais de oito meses de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos de Neonatologia (UTI Neonatal).

Num momento de grande tensão, um profissional de saúde chegou a dizer ao cantor: «Esta bebé não sobreviverá», sugerindo a interrupção do tratamento para poupar sofrimento à mãe. Esta declaração foi partilhada por Anselmo Ralph na sua conta do Instagram, a 02 de outubro de 2025, quando a filha completou um ano de vida.

O nascimento prematuro da pequena Christiane colocou toda a família num cenário de grande incerteza e preocupação. Durante mais de oito meses, os hospitais tornaram-se quase uma segunda casa para Anselmo Ralph e a esposa, acompanhando cada fase da recuperação da bebé.

O cantor relatou, emocionado, que numa madrugada, entre dores e ansiedade, foi informado sobre a gravidade da situação: «Em meio às dores, às 3 e tal da manhã, um certo profissional disse ao pai: pelo tempo que ela tem, esta bebé não sobreviverá. Leva-a a um hospital mais próximo para interromper, para que a mãe não sofra mais.»

Foi então que Anselmo recorreu à fé e ao apoio da equipa médica: «'Liga para a Ceu Mery' foi tudo que consegui dizer naquele momento. E elas me receberam – Edra, Katyana, Laureano e Dr. Malwala e todo corpo clínico daquela unidade hospitalar. Não sei se em algum momento desacreditaram que ela iria viver, mas eu tinha fé que sim.»

A fé e o apoio familiar foram determinantes para atravessar este período difícil. Anselmo Ralph agradeceu o carinho dos fãs e a força da esposa, considerando que a vida da filha foi preservada graças à intervenção divina: «Definitivamente não é sobre mim, e sim sobre o grandioso poder e agir de Deus… que diminua eu para que Tu sejas glorificado sempre, Senhor.»

No primeiro aniversário de Christiane Thalita Cumi, celebrado a 2 de outubro de 2025, o cantor descreveu a filha como uma “guerreira” e um “milagre”. A alegria da pequena refletiu-se na mensagem emocionada de Anselmo, que também destacou a importância da gratidão e da fé: «Hoje não é só o dia da Thalita Cumi… é dia de uma família que tem vivido milagres com a graça de Deus. Feliz aniversário, guerreira Christiane Thalita Cumi. Temos uma 'mala' diferente, mas ainda assim somos tão gratos por cada cuidado de Deus, o sorriso maravilhoso e a alegria constante da nossa Thalita faz jus à passagem bíblica: “Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.”»

O relato de Anselmo Ralph é um testemunho de esperança, fé e resiliência, mostrando que, mesmo nas situações mais críticas, o amor, o apoio familiar e a confiança no divino podem transformar momentos de medo e dor em milagres e celebração da vida.

Relembre-se aqui do relato do cantor quando a filha estava internada: 

Veja também:

José Condessa e Luisinha Oliveira encantam fãs com gesto romântico - Novelas - TVI

Aos 51 anos, Fernanda Serrano exibe curvas de tirar o fôlego em biquíni - Novelas - TVI 

 

Relacionados

«Já paguei todos os erros que cometi noutra vida»: Cantora famosa faz desabafo tocante em nova fase de vida

«Se a alegria parece distante...»: Filho de Pedro Lima emociona ao falar da depressão

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Rita Pereira cancela jantar romântico por motivos de saúde

Mais Vistos

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Ontem
1

Vem aí em «A Fazenda»: Duarte desmaia à frente de Alba e revela segredo chocante

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Duarte revela a verdade sobre a violação de Júlia à mãe

A Fazenda
dom, 28 set
3

«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

seg, 29 set
4

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

ter, 30 set
5

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio, Óscar e Isabel são apanhados com droga pela polícia

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

A Protegida
Ontem

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Ontem

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Ontem

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Hoje

«Já paguei todos os erros que cometi noutra vida»: Cantora famosa faz desabafo tocante em nova fase de vida

Hoje

«Se a alegria parece distante...»: Filho de Pedro Lima emociona ao falar da depressão

Hoje

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Festa é Festa
Hoje

Rita Pereira cancela jantar romântico por motivos de saúde

Hoje

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Ontem
Mais Fora do Ecrã