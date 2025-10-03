«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

A vida do cantor angolano Anselmo Ralph mudou para sempre com o nascimento da filha mais nova, Christiane Thalita Cumi, em outubro de 2024. A bebé chegou ao mundo de forma prematura e enfrentou um percurso de mais de oito meses de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UTI), numa batalha pela sobrevivência que deixou a família mergulhada em angústia.

O artista partilhou agora, a 2 de outubro de 2025 – data em que Christiane celebrou o primeiro aniversário –, um dos momentos mais duros desse processo. Recordou que, em plena madrugada, ouviu palavras que nunca esquecerá:

«Em meio às dores, às 3 e tal da manhã, um certo profissional disse ao pai: pelo tempo que ela tem, esta bebé não sobreviverá. Leva-a a um hospital mais próximo para interromper, para que a mãe não sofra mais.»

Perante este cenário devastador, Anselmo conta que se agarrou à fé e pediu ajuda à equipa médica que acompanhava a filha. «‘Liga para a Ceu Mery’ foi tudo o que consegui dizer naquele momento. E elas receberam-me – Edra, Katyana, Laureano e Dr. Malwala e todo o corpo clínico daquela unidade hospitalar. Não sei se em algum momento desacreditaram que ela iria viver, mas eu tinha fé que sim.»

Durante mais de oito meses, entre incertezas e cuidados intensivos, o cantor e a esposa viveram entre corredores de hospital, sempre na esperança de um milagre. Esse milagre, acredita Anselmo, aconteceu. «Definitivamente não é sobre mim, e sim sobre o grandioso poder e agir de Deus… que diminua eu para que Tu sejas glorificado sempre, Senhor», escreveu, emocionado.

No primeiro aniversário da filha, o artista descreveu Christiane como uma “guerreira” e um verdadeiro “milagre”, refletindo na sua mensagem a importância da gratidão e da fé:

«Hoje não é só o dia da Thalita Cumi… é o dia de uma família que tem vivido milagres com a graça de Deus. Feliz aniversário, guerreira Christiane Thalita Cumi. O sorriso maravilhoso e a alegria constante da nossa Thalita fazem jus à passagem bíblica: “Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.”»

O testemunho de Anselmo Ralph é uma história de esperança, fé e resiliência, que mostra como, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor de família e a confiança em Deus podem transformar a dor em vida e celebração.