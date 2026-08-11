Anselmo Ralph chora a morte de familiar muito próximo. E a mensagem de despedida é tocante

Anselmo Ralph está de luto. O cantor chora a morte de um familiar muito próximo, o primo Mauro Almeida. Numa mensagem arrepiante de despedida, Anselmo Ralph fala no enorme vazio que a partida do primo deixou. «Hoje descansa um homem incrível, que tentou cuidar de todo mundo», lamentou.

O cantor angolano já deu voz a várias músicas e genéricos das novelas da TVI, nomeadamente na «Única Mulher».

Leia aqui a homenagem na integra:

«Não sei nem como começar nem o que escrever, apenas sei que palavras não bastam para descrever o vazio que deixaste. Meu primo irmão, aos meus 14 anos a primeira gravação em estúdio que fiz na vida foste tu quem a fez, já me gravaste vezes sem conta na rádio VIAL, o meu primeiro show na Namíbia foste tu, primo, quem fez, estiveste comigo em momento difíceis e sempre me deste força primo. Sempre me deixaste saber o quanto eras meu fã, com o coração enorme meu primo, falar contigo ao telefone eram sempre 2 horas, desculpa meu primo, meu irmão. Vou sentir a tua falta, primo. Hoje descansa um homem incrível, que tentou cuidar de todo mundo só queria ter podido cuidar mais de ti primo. E aqui vai a música que te fazia ligar-me às tantas da madrugada (minha bebé). Descansa em paz meu primo, meu irmão, meu amigo».