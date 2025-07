«Custou suor e lágrimas, foi caro»: O retrato de um amor marcado pela dor. Anselmo Ralph revela tudo

Anselmo Ralph vive uma fase delicada com a filha recém-nascida internada , mostrando o lado mais íntimo e vulnerável da sua vida familiar.

A relação com Madlice Castro ganha novo destaque , marcada pela força, cumplicidade e apoio mútuo em tempos de provação.

Entre cancelamentos de concertos e declarações emocionantes, o cantor mostra que, por vezes, a prioridade está longe dos palcos.

Anselmo Ralph, cantor e compositor angolano de 44 anos, está a atravessar um período muito complicado nos últimos meses. Conhecido pelo tema‑assunto da novela Única Mulher e pelo sucesso “Amar Outra Vez” da novela A Fazenda, o artista tem vivido uma experiência dolorosa com a filha recém‑nascida, fruto do seu casamento com Madlice Castro.

A bebé, nascida prematura em outubro de 2024, foi de imediato internada em unidade de terapia intensiva e tem estado a lutar pela vida desde então. Este contexto levou o cantor a cancelar vários concertos, incluindo os espetáculos comemorativos dos seus 20 anos de carreira previstos para abril de 2025 em Lisboa e no Porto. A assessoria explicou que tal decisão se deveu à necessidade de Anselmo e da sua esposa acompanharem a recuperação da filha, priorizando o bem‑estar emocional da família.

Relembre-se aqui das primeiras palavras de força e amor do cantor:

Em março de 2025, o cantor recorreu às redes sociais para partilhar um texto profundamente comovente, onde descreve a dor de ver um filho que esteve no ventre durante meses, planejado com tanto cuidado, ser “arrancado” na hora de nascer. Ele recordou os cinco meses que a bebé passou na UTI, a alternância entre casa e hospital, as lágrimas e a fé renovada dia após dia. Relatou ainda os momentos de tensão ao observar os monitores, controlar a saturação, a respiração, muitas vezes ligada a ventilador:

“Quem nunca passou por isso nunca irá compreender… quem nunca passou não vai entender…” .

Mais recentemente, no dia 13 de julho de 2025, o artista publicou uma dedicatória com um vídeo seu e da sua mulher com palavras inspiradoras que fizeram emocionar o país: “O retrato de nós os dois … nos custou suor e lágrimas, foi caro. Eles vêm perfeição mas não as cicatrizes … esse retrato de nós os 2️⃣ #teescolhotodososdiasdaminhavida”. Os fãs reagiram em massa com mensagens de apoio como “Super guerreiros”, “Deus os proteja sempre” e “Por detrás de um Grande Homem, há sempre uma grande mulher” . Ora veja o momento:

Este momento delicado tem sido marcado por uma profunda união familiar, mostrado pelo foco de Anselmo Ralph na recuperação da filha, no apoio mútuo com a esposa e na resiliência emocional perante uma experiência que poucos conseguem compreender.

Veja aqui mais uma declaração de amor em pleno direto no programa Dois às 10:

