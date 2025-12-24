Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Anselmo Ralph viveu recentemente um momento de grande emoção ao recordar uma das fases mais difíceis da sua vida pessoal. No dia 17 de dezembro de 2025, o cantor recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo da sua esposa, Madlice Castro Cordeiro, acompanhado de um testemunho comovente que revelou que a companheira quase perdeu a vida há dois anos.

Na publicação, Anselmo Ralph abriu o coração e falou de dor, fé e superação, deixando claro o impacto profundo que este episódio teve na sua vida. “Há dois anos quase te perdi”, confessou o artista, sublinhando que foi nesse momento que percebeu que “uma parte de mim está contigo e sempre estará”.

O cantor destacou ainda a força, a fé e a transformação de Madlice, afirmando que a esposa se tornou ainda mais próxima de Deus após esse período delicado. “Mulher de Deus, cuja base passou a ser a palavra de Deus”, escreveu, acrescentando que ela se tornou a sua maior prioridade e a pessoa mais importante da sua vida.

Na longa declaração de amor, Anselmo Ralph não poupou elogios à companheira, destacando a sua disciplina, inteligência, foco e capacidade de o inspirar diariamente. O artista revelou também que, após quase 20 anos juntos, sente que a relação continua a fortalecer-se com o tempo. “Parece que fica apenas melhor com o tempo”, sublinhou.

O cantor assumiu ainda que este percurso lhe tem trazido aprendizagens profundas, afirmando que Deus o tem ensinado a ser o homem que Madlice merece. A mensagem terminou com palavras de gratidão pela família que construíram juntos e uma declaração de amor intensa e sincera.

A partilha emocionou fãs e seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio, carinho e admiração pelo casal, elogiando a união, a fé e a resiliência demonstradas perante um momento tão delicado: «Acho que o Anselmo é o único homem que entendeu como se ama uma mulher», «Oh que palavras sábias e lindas», «O Anselmo é mesmo um princípe».