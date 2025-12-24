Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

  Hoje às 11:51
Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo» - TVI

Um testemunho tocante que emocionou tudo e todos.

Anselmo Ralph viveu recentemente um momento de grande emoção ao recordar uma das fases mais difíceis da sua vida pessoal. No dia 17 de dezembro de 2025, o cantor recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo da sua esposa, Madlice Castro Cordeiro, acompanhado de um testemunho comovente que revelou que a companheira quase perdeu a vida há dois anos.

Na publicação, Anselmo Ralph abriu o coração e falou de dor, fé e superação, deixando claro o impacto profundo que este episódio teve na sua vida. “Há dois anos quase te perdi”, confessou o artista, sublinhando que foi nesse momento que percebeu que “uma parte de mim está contigo e sempre estará”.

O cantor destacou ainda a força, a fé e a transformação de Madlice, afirmando que a esposa se tornou ainda mais próxima de Deus após esse período delicado. “Mulher de Deus, cuja base passou a ser a palavra de Deus”, escreveu, acrescentando que ela se tornou a sua maior prioridade e a pessoa mais importante da sua vida.

Na longa declaração de amor, Anselmo Ralph não poupou elogios à companheira, destacando a sua disciplina, inteligência, foco e capacidade de o inspirar diariamente. O artista revelou também que, após quase 20 anos juntos, sente que a relação continua a fortalecer-se com o tempo. “Parece que fica apenas melhor com o tempo”, sublinhou.

O cantor assumiu ainda que este percurso lhe tem trazido aprendizagens profundas, afirmando que Deus o tem ensinado a ser o homem que Madlice merece. A mensagem terminou com palavras de gratidão pela família que construíram juntos e uma declaração de amor intensa e sincera.

A partilha emocionou fãs e seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio, carinho e admiração pelo casal, elogiando a união, a fé e a resiliência demonstradas perante um momento tão delicado: «Acho que o Anselmo é o único homem que entendeu como se ama uma mulher», «Oh que palavras sábias e lindas», «O Anselmo é mesmo um princípe».

