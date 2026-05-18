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“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

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“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto - TVI
Mulher a aplicar creme na cara
Mulher a aplicar creme na cara

Fotografia:Freepik

Formulado com três tipos de ácido hialurónico, um dos cremes mais elogiados do mercado está a menos de 15 euros

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Não nos cansamos de falar deste creme, o Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Somos fãs e os nossos leitores também. A verdade é que está por todo o lado nas redes sociais e por bons motivos: a um preço acessível, cumpre realmente tudo o que promete. Formulado com três tipos de ácido hialurónico, este creme hidrata profundamente a superfície da pele, proporcionando um enchimento eficaz contra rugas. Além disso, conta com fator de proteção solar SPF 50, combatendo o fotoenvelhecimento enquanto cuida da pele.

Disponível num frasco de 50ml, é adequado para pele normal e proporciona hidratação intensa sem deixar sensação gordurosa. "Depois das primeiras aplicações, já podem notar resultados visíveis: a pele sente-se mais firme e suave, e as rugas se atenuam visivelmente. O produto está enriquecido com ingredientes de qualidade que nutrem a pele", partilha uma utilizadora que atribuiu 5 estrelas ao produto.

Segundo dados da própria marca, este creme tem conquistado milhares de clientes, com 92% de avaliações positivas. Com um preço acessível e inspirado na cosmética coreana, representa uma excelente opção para quem procura resultados eficazes sem gastar uma fortuna. "Tenho 40 anos e já necessito um creme hidratante de dia com tratamento para a idade. Esta textura não é nada gordurosa e deixa um efeito hidratado e agradável. Ideal para quem deseja manter uma aparência jovem e cuidar da pele de maneira efetiva", conclui outra cliente satisfeita.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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