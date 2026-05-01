Vem aí em «Terra Forte»: Revelação de Moreira muda tudo sobre morte de Manuel

Em «Terra Forte», Moreira conta haver mais um dado a acrescentar à morte de Manuel (António Capelo), contando que Maria de Fátima (Rita Pereira) recebeu uma visita inesperada de um homem com o nome de Rambo. Todas o olham confusas.

Moreira conta que Rambo tinha uma tatuagem do Primeiro Esquadrão, que são uma rede de criminosos que se formou de outra que tinha sido denunciada por Manuel. Flor refere que Maria de Fátima não teria nenhum interesse em matar Manuel, mas eles contam-lhe que Manuel fazia tenções de regressar para ajustar contas com ela.