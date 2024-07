Vem aí em «Cacau»: É o dia de ler o testamento de Justino. Quem fica com o quê?

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) inicia a leitura do testamento, em que Justino (António Capelo) começa por dizer que vai deixar a Sal (Carolina Amaral) as suas obras de arte, vários apartamentos e ainda dinheiro.

Justino escreve depois sobre Cacau, a quem vai deixar a Bela Vista e todos os terrenos de Itacaré que adquiriu recentemente, dizendo estar seguro de que ela vai saber prosperar o negócio do cacau. Cacau (Matilde Reymão) chora emocionada.

Justino prossegue depois com o filho que Regina (Christine Fernandes) vai ter dele, a quem doará todos os carros da sua coleção, apartamentos e dinheiro. Simone esboça ar muito irritado com tudo aquilo.

Salomão prossegue a leitura do testamento, em que Justino diz que o palacete de Sintra será propriedade de todos os herdeiros, com a premissa que aquela fique a residência permanente de Lola, que chora e sorri emocionada. Justino prossegue depois para Jaime, mas Simone (Alexandra Lencastre) interrompe a dizer furiosa querer saber para quem vai o restante património de Justino, que tinha muito mais do que ali foi falado. Desmaia em choque por Salomão dizer que Justino doou quase tudo para uma fundação para apoiar jovens desfavorecidos.

Regina chora emocionada por Justino ter ido mesmo para a frente com a ideia da fundação para ajudar jovens em risco. Salomão diz que Justino também deixou estabelecidos os cargos, ficando Regina como presidente, Jaime como subpresidente, ele como tesoureiro, Sal como relações-públicas, e Tomané encarregado da expansão. Todos ficam felizes. Simone reentra furiosa a dizer que não vai deixar que eles fiquem com tudo o que era de Justino.

