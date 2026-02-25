Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) diz a Manuel (António Capelo) estar furioso com o que Maria de Fátima (Rita Pereira) lhe fez de o raptar para o forçar a falar com ela. Rufino conta ao patrão achar que Rosa Maria (Custódia Gallego) e Álvaro (José Wallenstein) podem estar envolvidos. Manuel estaca em choque por Rufino lhe contar que Rosa Maria e Álvaro podem estar a ter alguma coisa, com Manuel a dizer de imediato que Álvaro está a tentar chegar à fortuna da família através dela.

Rufino tenta convencer Manuel a voltar para casa, dizendo estar seguro de que todos o vão perdoar se ele disser que teve de fugir por ter denunciado criminosos à polícia. Rufino diz a Manuel estar com muita vontade de acabar com Caio (Bruno Cabrerizo), até para proteger Flor (Benedita Pereira) de ele a poder atacar. Manuel dá-lhe carta branca para agir.