«Terra Forte»: A personagem de João Catarré corre o risco de perder o amor da sua vida

«Terra Forte»: A personagem de João Catarré corre o risco de perder o amor da sua vida

Fique a par da história de António, uma das pessonagens que vai amar conhecer.

Homem simples e pescador de profissão, António (João Catarré) é bondoso e sempre pronto a ajudar — podemos dizer que tem o coração maior que o mar. Resgatou Flor (Benedita Pereira) em pleno oceano e, a partir daí, tornou-se o seu maior apoio. Sempre a incentivou a ser honesta com as filhas e a contar-lhes a verdade sobre o seu passado.

No entanto, as boas intenções de António acabam por ter um efeito inesperado e, quando Sammy (José Fidalgo) chega à ilha, vê-se perante o risco de perder a mulher que ama

«Terra Forte» tem estreia marcada para dia 20 de outubro, na sua TVI. Assinada por Maria João Costa e com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita PereiraJoão CatarréJosé Fidalgo, Rita PereiraCustódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores, esta novela promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.

 

