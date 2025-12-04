Poupe centenas de euros em depilação: este aparelho faz o trabalho em casa por 82€

Este artigo pode conter links afiliados*

Poupe centenas de euros em depilação: este aparelho faz o trabalho em casa por 82€ - TVI
Depiladora a laser IPL Blissky
Depiladora a laser IPL Blissky

Consulte o preço aqui

Acabaram-se as deslocações e as sessões caras: este aparelho permite fazer depilação em casa com sistema de arrefecimento integrado

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Quem já passou por clínicas de depilação sabe bem quanto custa: cada sessão representa uma despesa considerável e, no final, são necessárias várias para obter resultados. Este aparelho de luz pulsada permite fazer exactamente o mesmo tratamento em casa, poupando tempo e dinheiro. Com o desconto actual, passou de 139 € para 82 € — um investimento único que substitui meses de idas a centros de estética.

A utilização é simples e directa. O ecrã táctil mostra 9 níveis de intensidade que podem ser ajustados conforme a zona a tratar e a sensibilidade da pele. A luz atua na raiz do pelo, enfraquecendo-o ao longo do tempo até que deixe de crescer. Funciona no rosto, axilas, pernas, braços e zona do biquíni — todas as áreas problemáticas ficam resolvidas com um único aparelho.

Conforto durante as sessões graças ao arrefecimento

A grande vantagem deste modelo é o sistema de arrefecimento que baixa a temperatura da pele até 8°C enquanto trabalha. Isto significa sessões praticamente sem dor, algo que quem tem pele sensível vai valorizar imenso. Não há vermelhidão excessiva nem irritação depois — a pele fica calma e tratada.

Tem dois modos: o automático, que funciona sozinho quando se desliza o aparelho pela pele (perfeito para pernas e braços), e o manual, onde se controla cada disparo (melhor para o rosto e zonas mais delicadas). Tratar o corpo todo demora apenas 10 minutos. É rápido, eficaz e pode ser feito enquanto se vê televisão ou antes de dormir.

Adquira aqui

máquina de depilação luz pulsada

Seguro e fácil de usar

O aparelho foi pensado para ser seguro: só emite luz quando está bem encostado à pele, não há risco de disparos acidentais. Funciona ligado à corrente e dá melhores resultados em pelos escuros — pelos brancos, grisalhos ou muito loiros não respondem tão bem a esta tecnologia porque a luz precisa de pigmento para atuar. Peles muito escuras também devem ter cuidado e consultar as instruções.

Está disponível na Amazon por 82 €, com envio rápido. As avaliações falam por si: 4,8 estrelas em 139 opiniões, com destaque para a facilidade de uso e os resultados após poucas semanas. Muitas utilizadoras referem que finalmente encontraram uma forma prática e económica de manter a pele lisa sem depender de marcações ou gastar fortunas mensalmente.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

O colete com aquecimento elétrico que está a conquistar quem sofre com o frio

Gorro com Bluetooth: o presente acessível que está a ser um sucesso em dezembro

De 232€ para 101€! Este aspirador rivaliza com o Dyson em potência

Disponível em vários tamanhos e cores: Esta manta reversível (e de casal) é perfeita para os dias frios

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
dom, 16 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
Hoje
2

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Ontem
3

Joana Brandão

Ontem
4

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

ter, 2 dez
5

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Óscar deixa Laura em lágrimas

A Protegida
Hoje

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Ontem

Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»

Terra Forte
Ontem

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Ontem

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Ontem

«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa

Ontem

Fernanda Serrano partilha tradição emocionante: «Choro sempre»

Ontem

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Ontem

Ator da TVI recebe distinção rara: o reconhecimento que marca a carreira

ter, 2 dez
Mais Fora do Ecrã