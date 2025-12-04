Poupe centenas de euros em depilação: este aparelho faz o trabalho em casa por 82€

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem já passou por clínicas de depilação sabe bem quanto custa: cada sessão representa uma despesa considerável e, no final, são necessárias várias para obter resultados. Este aparelho de luz pulsada permite fazer exactamente o mesmo tratamento em casa, poupando tempo e dinheiro. Com o desconto actual, passou de 139 € para 82 € — um investimento único que substitui meses de idas a centros de estética.

A utilização é simples e directa. O ecrã táctil mostra 9 níveis de intensidade que podem ser ajustados conforme a zona a tratar e a sensibilidade da pele. A luz atua na raiz do pelo, enfraquecendo-o ao longo do tempo até que deixe de crescer. Funciona no rosto, axilas, pernas, braços e zona do biquíni — todas as áreas problemáticas ficam resolvidas com um único aparelho.

Conforto durante as sessões graças ao arrefecimento

A grande vantagem deste modelo é o sistema de arrefecimento que baixa a temperatura da pele até 8°C enquanto trabalha. Isto significa sessões praticamente sem dor, algo que quem tem pele sensível vai valorizar imenso. Não há vermelhidão excessiva nem irritação depois — a pele fica calma e tratada.

Tem dois modos: o automático, que funciona sozinho quando se desliza o aparelho pela pele (perfeito para pernas e braços), e o manual, onde se controla cada disparo (melhor para o rosto e zonas mais delicadas). Tratar o corpo todo demora apenas 10 minutos. É rápido, eficaz e pode ser feito enquanto se vê televisão ou antes de dormir.

Seguro e fácil de usar

O aparelho foi pensado para ser seguro: só emite luz quando está bem encostado à pele, não há risco de disparos acidentais. Funciona ligado à corrente e dá melhores resultados em pelos escuros — pelos brancos, grisalhos ou muito loiros não respondem tão bem a esta tecnologia porque a luz precisa de pigmento para atuar. Peles muito escuras também devem ter cuidado e consultar as instruções.

Está disponível na Amazon por 82 €, com envio rápido. As avaliações falam por si: 4,8 estrelas em 139 opiniões, com destaque para a facilidade de uso e os resultados após poucas semanas. Muitas utilizadoras referem que finalmente encontraram uma forma prática e económica de manter a pele lisa sem depender de marcações ou gastar fortunas mensalmente.

