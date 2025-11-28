Há um parque aquático interior em Portugal considerado dos melhores da Europa. E, é incrível

  • TVI Novelas
  • Há 51 min
Há um parque aquático interior em Portugal considerado dos melhores da Europa. E, é incrível - TVI

Quem disse que os mergulhos e a diversão em escorregas e piscinas são exclusivos do verão?

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Desde a abertura de um dos melhores parques aquáticos cobertos da Europa, mesmo aqui em Portugal, deixámos de ficar sem planos para os dias frios. E este parque é realmente uma visita obrigatória para todas as idades. Se não morar suficientemente perto para lá passar apenas umas horas, saiba que o espaço conta com um hotel de quatro estrelas que vai entusiasmar toda a família.

Falamos do Aquashow Indoor, que funciona durante os meses mais frios, como seria de esperar. No centro do parque encontra-se a Ilha Aventura, uma piscina pouco profunda com entrada em formato de praia, onde os mais pequenos podem brincar em segurança. Um banco ao redor de toda a área permite que os adultos estejam sempre por perto, enquanto as crianças se divertem nos três escorregas interativos e nos vários jatos de água. Para quem procura mais animação, existe ainda uma piscina de ondas que faz lembrar os dias quentes de verão.

O parque oferece piscinas para bebés e crianças, jacuzzis, jatos de água, banho turco, sauna e piscinas de essências. Entre as experiências mais marcantes destacam-se os duches sensoriais, o poço de gelo e a fonte de gelo, criados para proporcionar contraste térmico e estimular a circulação — atividades pensadas sobretudo para adolescentes e adultos, garantindo que todos têm algo para aproveitar.

Para completar a experiência, há ainda a possibilidade de ficar alojado dentro do próprio parque: um hotel de quatro estrelas, perfeito para quem vive longe e não pode simplesmente fazer uma visita de um dia.

Relacionados

Cabelo curto ou comprido depois dos 45 anos? O que realmente favorece o rosto das mulheres

Guarde as bananas aqui e faça-as durar mais duas semanas: o truque que funciona

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
1

Vem aí em «A Protegida»: Jorge 'dá uma grande facada' a Virgílio

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Virgílio tem um ataque de ciúmes, mas já pode ser tarde

A Protegida
qua, 18 jun
3

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
4

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
5

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
Hoje

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Ontem

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

Hoje

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Ontem

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

Ontem

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Ontem

«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas

Ontem
Mais Fora do Ecrã