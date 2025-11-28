Há um parque aquático interior em Portugal considerado dos melhores da Europa. E, é incrível

Desde a abertura de um dos melhores parques aquáticos cobertos da Europa, mesmo aqui em Portugal, deixámos de ficar sem planos para os dias frios. E este parque é realmente uma visita obrigatória para todas as idades. Se não morar suficientemente perto para lá passar apenas umas horas, saiba que o espaço conta com um hotel de quatro estrelas que vai entusiasmar toda a família.

Falamos do Aquashow Indoor, que funciona durante os meses mais frios, como seria de esperar. No centro do parque encontra-se a Ilha Aventura, uma piscina pouco profunda com entrada em formato de praia, onde os mais pequenos podem brincar em segurança. Um banco ao redor de toda a área permite que os adultos estejam sempre por perto, enquanto as crianças se divertem nos três escorregas interativos e nos vários jatos de água. Para quem procura mais animação, existe ainda uma piscina de ondas que faz lembrar os dias quentes de verão.

O parque oferece piscinas para bebés e crianças, jacuzzis, jatos de água, banho turco, sauna e piscinas de essências. Entre as experiências mais marcantes destacam-se os duches sensoriais, o poço de gelo e a fonte de gelo, criados para proporcionar contraste térmico e estimular a circulação — atividades pensadas sobretudo para adolescentes e adultos, garantindo que todos têm algo para aproveitar.

Para completar a experiência, há ainda a possibilidade de ficar alojado dentro do próprio parque: um hotel de quatro estrelas, perfeito para quem vive longe e não pode simplesmente fazer uma visita de um dia.