Finalmente um aquecedor que não estraga a decoração: Vem em 4 cores lindas e custa 48 euros

No inverno, o lar ganha outro protagonismo. Ficamos mais tempo em casa, procuramos conforto em cada canto e, naturalmente, começamos a reparar nos detalhes. Os objetos que usamos para nos aquecer não são exceção. Um aquecedor pode ser apenas funcional ou pode ser algo que acrescenta ao ambiente, que fica bem à vista, que não desencaixa. Quando o design acompanha a função, deixamos de querer escondê-lo assim que o inverno passa. E essa diferença nota-se todos os dias.

O WARM WALL PRO responde a essa procura. Está disponível na Amazon por 48 euros, desceu dos 56 euros anteriores, e tem uma classificação média de 4,2 estrelas em mais de 715 avaliações. À primeira vista, o que mais se destaca são as quatro opções de cor: branco, castanho, terracota e verde. São tons suaves, atuais, que encaixam em qualquer divisão sem chamar a atenção pelos motivos errados. Foi pensado para ficar à vista, ao contrário da maioria dos aquecedores que acabam arrumados numa arrecadação mal o tempo aquece.

Dois níveis, várias utilizações

O aparelho oferece dois níveis de potência. No modo mais baixo, aquece de forma suave e poupa energia. No mais alto, é adequado para divisões até 20 metros quadrados, o que cobre a maioria dos quartos e salas. A tecnologia cerâmica espalha o calor de forma rápida e uniforme, algo particularmente útil em casas de banho, onde queremos conforto imediato.

Pode ser instalado na parede ou usado diretamente no chão, consoante a necessidade ou o espaço disponível. Esta flexibilidade não é habitual em aquecedores desta gama de preço e acaba por tornar o equipamento mais útil ao longo do tempo, adaptando-se a diferentes configurações da casa.

Controlo por app, comando ou painel

O controlo pode ser feito de três formas: através de uma aplicação no telemóvel, por comando à distância ou diretamente no painel tátil. A ligação Wi-Fi permite programar o aquecimento antes de chegar a casa, uma funcionalidade prática para quem tem rotinas definidas e quer encontrar a casa já aquecida.

O que dizem os compradores

Nas avaliações, surgem frequentemente elogios tanto ao desempenho como ao aspeto. "É compacto, elegante e eficiente, a tecnologia cerâmica oferece calor rápido e uniforme, perfeito para pré-aquecer a casa de banho antes do duche", refere um comprador. Outro destaca que "é bonito, compacto e com acabamentos agradáveis que se enquadram em qualquer espaço". Há também quem sublinhe a eficiência térmica: "Aquece rapidamente e tem potência suficiente para um quarto médio."

O equipamento funciona de forma silenciosa e está preparado para uso prolongado. Inclui proteção contra sobreaquecimento, classificação IP24 que garante resistência a salpicos e um sensor que deteta janelas abertas. Para quem procura um aquecedor que aqueça bem sem comprometer a estética da casa, o WARM WALL PRO apresenta-se como uma opção equilibrada, agora disponível por menos de 50 euros.

