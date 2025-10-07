Controla pelo telemóvel e poupa energia: este aquecedor elegante está com 35% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Nada como um ambiente acolhedor para receber o outono. À medida que as temperaturas descem, o conforto em casa ganha nova importância — e o Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection promete aquecer o espaço com estilo e eficiência. Disponível na Amazon, este aquecedor inteligente combina design moderno e desempenho de topo, agora com um desconto exclusivo durante o Prime Day: o preço baixa de 141€ para 91,39€, uma poupança de 50 euros para membros Prime. Com mais de três mil avaliações, uma média de 4,1 estrelas e mais de 100 unidades vendidas no último mês, é um dos modelos mais procurados da marca.

Com 2000W de potência, o Cecotec Ready Warm foi pensado para aquecer áreas até 20 m², oferecendo dois modos distintos. O modo Eco (1000W) reduz o consumo energético e ajuda a poupar na conta da luz, enquanto o modo Máximo (2000W) garante um aquecimento rápido e eficaz nos dias mais frios. O termostato ajustável permite definir a temperatura ideal, e o acabamento em vidro temperado branco acrescenta um toque sofisticado a qualquer divisão. Pode ser colocado na parede ou usado com pés, adaptando-se facilmente a salas, quartos ou escritórios.

A tecnologia é outro dos pontos fortes deste modelo. O controlo inteligente via Wi-Fi permite ajustar todas as funções a partir do telemóvel, através da aplicação Tuya Smart, tornando o aquecimento ainda mais prático. Inclui também comando remoto, ecrã LED, temporizador programável e bloqueio infantil — detalhes pensados para simplificar o dia a dia e garantir conforto com total segurança. A proteção contra sobreaquecimento e a resistência à humidade (IP24) permitem utilizá-lo em várias divisões, incluindo casas de banho.

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, traz milhares de promoções em tecnologia, moda, casa e beleza. As ofertas são exclusivas para membros Prime, um serviço que inclui entregas rápidas e gratuitas, acesso a filmes, séries, música e armazenamento de fotografias. Mesmo quem ainda não é subscritor pode aderir a qualquer momento e aproveitar os descontos durante o evento — o momento perfeito para preparar a casa para os dias frios que se aproximam.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.